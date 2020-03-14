Konyaspor-Fenerbahçe | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig 'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor. Fenerbahçe zorlu Konya deplasmanına 7 eksikle geldi. Fenerbahçe'de hedef 3 puanı alarak Avrupa hedefinden kopmamak. Geçtipimiz günlerde ameliyat olacak olan Fenerbahçe'nin kalecisi Altay ameliyat oldu. Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Ozan Tufan kart cezalısı oldukları için Konyaspor karşısında oynayamayacak. Sadık Çiftpınar ve Max Kruse'nin sakatlıkları sürerken maç eksiği olan Dirar da maç kadrosuna eklenmedi.

İLK 11'LER

KONYASPOR (MUHTEMEL): Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Sitya, Hadziahmetovic, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic.

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Jailson, Gustavo, Hasan Ali, Emre, Tolga, Zajc, Mehmet Ekici, Rodrigues, Muriqi.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçı 14 Mart'ta 20:00'da oynanacak. Maç Beinsports1'den canlı izlenebilecek.

KONYASPOR'DA KİMLER EKSİK?

Mutlak galibiyet hedefinde olan Konyaspor'da Miya, Daci, Anicic sakat oldukları gerekçesiyle maçta forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta ceza sahasında topu eline aldığı için kart gören ve cezalı duruma düşen Serkan Kırıntılı'da karşılaşmada oynayamayacak.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Koronavirüs sebebiyle ligde tüm maçlar seyircisiz oynanacak. TFF'nin yayıncı kuruluş ile görüşerek maçları şifresiz yayınlatması beklenirken, İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçı şifresiz yayınlanmayacak.