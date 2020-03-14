Trabzonspor pazar günü evinde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçı kazanarak ligde kalan haftalar öncesi iddiasını net bir şekilde ortaya koymak istiyor. Bordo-mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bu hafta o hafta ve Başakşehir maçı da çok önemli bir karşılaşma. Başakşehir maçını almak zorundayız. Şampiyonluğu ne kadar istediğimizi bu maçta belli etmeliyiz. Maç bizim için çok önemli ancak temkinli olacağız" diye konuştu.
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