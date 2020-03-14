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    • Spor
    • 14.03.2020 Gazete
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    : Şampiyonluğu ne kadar istediğimizi bu maçta belli etmeliyiz

    Başkanı , pazar günü ’de karşılaşacakları Medipol maçının çok önemli olduğunu belirterek,“Şampiyonluğu ne kadar istediğimizi bu maçta belli etmeliyiz” ifadelerini kullandı...

    Bu hafta o hafta!
    Trabzonspor pazar günü evinde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçı kazanarak ligde kalan haftalar öncesi iddiasını net bir şekilde ortaya koymak istiyor. Bordo-mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bu hafta o hafta ve Başakşehir maçı da çok önemli bir karşılaşma. maçını almak zorundayız. Şampiyonluğu ne kadar istediğimizi bu maçta belli etmeliyiz. Maç bizim için çok önemli ancak temkinli olacağız" diye konuştu.

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