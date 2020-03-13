Manchester United LASK Linz’i gole boğdu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

KASIMPAŞA-GÖZTEPE

aziantepspor'un

Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester United deplasmanda LASK Linz'i 5-0 yendi. ManU'nun gollerini Ighalo, James, Mata, Greenwood ve Pereira kaydetti. Dün oynanan bir diğed maçta ise Basel, Frankfurt'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.Lig'de 26. hafta bugün oynanacak 2 karşılaşmayla başlıyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü saat 20.00'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen bir diğer takım olan Kasımpaşa da aynı saatte Göztepe'yi konuk edecek. Maçlar beIN Sports'tanyayınlanacak.yıldızı, Trabzonspor maçında kaydettiği golün ardından yaptığı asker selamı ile ilgili konuştu., "Türkiye'de neler olduğunu biliyorum. Golü attıktan sonra da Türk milletiyle aynı hisleri ve acıları yaşadığım için Türk milletine bir armağan göndermek istedim." dedi.