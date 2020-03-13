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    • Spor
    • 13.03.2020 Gazete
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    Manchester United LASK Linz’i gole boğdu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester United deplasmanda LASK Linz'i 5-0 yendi.İşte haberin detayları ve 13 Mart tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz haberler...

    Manchester United LASK Linz’i gole boğdu
    Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester United deplasmanda LASK Linz'i 5-0 yendi. ManU'nun gollerini Ighalo, James, Mata, Greenwood ve Pereira kaydetti. Dün oynanan bir diğed maçta ise Basel, Frankfurt'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

    ANKARAGÜCÜ-Ç.RİZE KASIMPAŞA-GÖZTEPE
    Süper Lig'de 26. hafta bugün oynanacak 2 karşılaşmayla başlıyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü saat 20.00'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen bir diğer takım olan Kasımpaşa da aynı saatte Göztepe'yi konuk edecek. Maçlar beIN Sports'tan
    yayınlanacak.



    TÜRK MİLLETİNE BİR ARMAĞAN GÖNDERDİM
    Gaziantepspor'un yıldızı Kayode, Trabzonspor maçında kaydettiği golün ardından yaptığı asker selamı ile ilgili konuştu. Kayode, "Türkiye'de neler olduğunu biliyorum. Golü attıktan sonra da Türk milletiyle aynı hisleri ve acıları yaşadığım için Türk milletine bir armağan göndermek istedim. O yüzden böyle bir kutlama yaptım" dedi.

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