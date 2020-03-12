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    • Spor
    • 12.03.2020 Gazete
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    : Gol yemeden kazanmalıyız

    Teknik Direktörü , Kopenhag maçı öncesi konuştu. Buruk, "Biz üzerimizdeki sorumluluğu biliyoruz. Ülke puanı için bu maç çok önemli. Bu birlik beraberlik içinde elimizden elenin en iyisini yapacağız. Maçın gelirleri de Mehmetçiğimize bağışlanıyor. Bu da çok değerli. İnşallah güzel bir akşam bizi bekliyor. Gol yemeden kazanırsak bizim için çok iyi bir sonuç olur" dedi.

    Gol yemeden kazanmalıyız
    Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag maçı öncesi konuştu. Buruk, "Biz üzerimizdeki sorumluluğu biliyoruz. Ülke puanı için bu maç çok önemli. Bu birlik beraberlik içinde elimizden elenin en iyisini yapacağız. Maçın gelirleri de Mehmetçiğimize bağışlanıyor. Bu da çok değerli. İnşallah güzel bir akşam bizi bekliyor. Gol yemeden kazanırsak bizim için çok iyi bir sonuç olur" dedi.

    ALEKSİC İLE KATILDI
    'in teknik patronu , basın toplantısına Aleksic ile katıldı.

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