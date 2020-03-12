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    • 12.03.2020 19:55
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    • 12.03.2020 19:55
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    - Kopenhag | 11'ler belli oldu

    son 16 turu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Kopenhag'ı ağırlıyor. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor almak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

    Başakşehir - Kopenhag | 11'ler belli oldu
    'in Avrupa macerası son 16 turuyla devam ediyor. Stadyumu'nda Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı ağırlayacak olan turuncu-lacivertliler, ülke puanı açısından oldukça önemli olan maçtan avantajlı bir skor almak istiyor.


    İLK 11'LER
    BAŞAKŞEHİR: , Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, , Crivelli.

    KOPENHAG: Johnsson, Bjelland, Nelsson, Varela, Bengtsson, Zeca, Falk, Biel, Stage, Santos, Daramy

    12 Mart Perşembe günü Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TSİ 20.55'te başlayacak. Hakem William Collum'un düdük çalacağı kritik karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Nefesleri tutacağımız Medipol Başakşehir - Kopenhag maçının canlı anlatımına takvim.com.tr'den ulaşabileceksiniz....

    17 BİN TİŞÖRT TÜM GELİR MEHMETÇİK'E
    Turkcell'in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU, Avrupa'daki gururumuz Başakşehir'i tarihi yolculuğunda yalnız bırakmıyor. Tüm geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak Kopenhag karşılaşmasında TURKSPORU, stada gelen taraftarlara özel 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' yazılı 17 bin tişört dağıtacak. Turkcell ayrıca BiP üzerinden Mehmetçik Vakfı'na bağış toplayacak.

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