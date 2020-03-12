İLK 11'LER
BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Demba Ba, Crivelli.
KOPENHAG: Johnsson, Bjelland, Nelsson, Varela, Bengtsson, Zeca, Falk, Biel, Stage, Santos, Daramy
12 Mart Perşembe günü Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TSİ 20.55'te başlayacak. Hakem William Collum'un düdük çalacağı kritik karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Nefesleri tutacağımız Medipol Başakşehir - Kopenhag maçının canlı anlatımına takvim.com.tr'den ulaşabileceksiniz....
17 BİN TİŞÖRT TÜM GELİR MEHMETÇİK'E
Turkcell'in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU, Avrupa'daki gururumuz Başakşehir'i tarihi yolculuğunda yalnız bırakmıyor. Tüm geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak Kopenhag karşılaşmasında TURKSPORU, stada gelen taraftarlara özel 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' yazılı 17 bin tişört dağıtacak. Turkcell ayrıca BiP üzerinden Mehmetçik Vakfı'na bağış toplayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.