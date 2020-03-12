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    • Spor
    • 12.03.2020 Gazete
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    Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için

    TURKCELL Genel Müdürü Murat Erkan, TURKSPORU, projesi kapsamında Kopenhag ile oynanacak maçta taraftara 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' yazılı 17 bin tişört dağıtılacağını açıkladı.

    Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için
    TURKCELL Genel Müdürü Murat Erkan, TURKSPORU, projesi kapsamında Kopenhag ile oynanacak maçta taraftara 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' yazılı 17 bin tişört dağıtılacağını açıkladı.

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