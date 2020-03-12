TURKCELL Genel Müdürü Murat Erkan, TURKSPORU, projesi kapsamında Kopenhag ile oynanacak maçta taraftara 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' yazılı 17 bin tişört dağıtılacağını açıkladı. TURKCELL Genel Müdürü Murat Erkan, TURKSPORU, projesi kapsamında Kopenhag ile oynanacak maçta taraftara 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' yazılı 17 bin tişört dağıtılacağını açıkladı.
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