Galatasaray'da Onyekuru şoku!

LUYİNDAMA'DAN

derbisinin hazırlıklarını sürdüren'dasıkıntısı yaşanıyor. Son haftaların yıldızı olanyıldız dünkü idmanda sakatlandı. Yapılan açıklamada, "sol alt arka adale grubunda ağrı hissederek tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı. Oyuncumuzun sağlık durumu, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak" denildi. Takımın bir başka sakat ismi'ün iseforma giymeyeceği açıklandı.Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sözleşmesi dondurulan Luyindama saha çalışmalarına başladı. Kongolu yıldız yeni sezona yüzde yüz hazır olacak.