Galatasaray'da Onyekuru şoku!

Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Henry Onyekuru sıkıntısı yaşanıyor. Son haftaların yıldızı olan Nijeryalı yıldız dünkü idmanda sakatlandı. Yapılan açıklamada, "Onyekuru sol alt arka adale grubunda ağrı hissederek tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı. Oyuncumuzun sağlık durumu, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak" denildi. Takımın bir başka sakat ismi Adem Büyük'ün ise en az 2 hafta forma giymeyeceği açıklandı.
CİMBOM'A LUYİNDAMA'DAN MÜJDELİ HABER GELDİ
Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sözleşmesi dondurulan Luyindama saha çalışmalarına başladı. Kongolu yıldız yeni sezona yüzde yüz hazır olacak.
CİMBOM'A LUYİNDAMA'DAN MÜJDELİ HABER GELDİ
Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sözleşmesi dondurulan Luyindama saha çalışmalarına başladı. Kongolu yıldız yeni sezona yüzde yüz hazır olacak.
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