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    • Spor
    • 12.03.2020 Gazete
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    Galatasaray'da Onyekuru şoku!

    Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Henry Onyekuru sıkıntısı yaşanıyor. Son haftaların yıldızı olan Nijeryalı yıldız dünkü idmanda sakatlandı. Yapılan açıklamada, "Onyekuru sol alt arka adale grubunda ağrı hissederek tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı. Oyuncumuzun sağlık durumu, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak" denildi.

    Onyekuru şoku
    Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Henry Onyekuru sıkıntısı yaşanıyor. Son haftaların yıldızı olan Nijeryalı yıldız dünkü idmanda sakatlandı. Yapılan açıklamada, "Onyekuru sol alt arka adale grubunda ağrı hissederek tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı. Oyuncumuzun sağlık durumu, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak" denildi. Takımın bir başka sakat ismi Adem Büyük'ün ise en az 2 hafta forma giymeyeceği açıklandı.



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