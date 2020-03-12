Çağırmazlarsa başımızın üstüne

Milli futbolcu Arda Turan, "Bir gün çağırılırsak Galatasaray'a gideriz, çağırmazlarsa da başımızın üstüne" ifadelerini kullandı... Tecrübeli oyuncu, "Konu Galatasaray olunca şart koşul düşünmedik, düşünmem" diyerek sözlerini tamamladı.
Milli futbolcu Arda Turan, "Bir gün çağırılırsak Galatasaray'a gideriz, çağırmazlarsa da başımızın üstüne" ifadelerini kullandı... Tecrübeli oyuncu, "Konu Galatasaray olunca şart koşul düşünmedik, düşünmem" diyerek sözlerini tamamladı.
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