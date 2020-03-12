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    • Spor
    • 12.03.2020 Gazete
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    Çağırmazlarsa başımızın üstüne

    Milli futbolcu Arda Turan, "Bir gün çağırılırsak Galatasaray'a gideriz, çağırmazlarsa da başımızın üstüne" ifadelerini kullandı... Tecrübeli oyuncu, "Konu Galatasaray olunca şart koşul düşünmedik, düşünmem" diyerek sözlerini tamamladı.

    Çağırmazlarsa başımızın üstüne
    Milli futbolcu Arda Turan, "Bir gün çağırılırsak Galatasaray'a gideriz, çağırmazlarsa da başımızın üstüne" ifadelerini kullandı... Tecrübeli oyuncu, "Konu Galatasaray olunca şart koşul düşünmedik, düşünmem" diyerek sözlerini tamamladı.

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