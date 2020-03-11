Süper Lig'in 19. hafta erteleme maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u ağırlayacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak maçı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.











İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR:



TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, A. Ömür, Nwakaeme, Sörloth.

YENİ MALATYASPOR'DA SON DURUM

Ligde oynadığı son 9 maçı kazanamayan Yeni Malatyaspor bu dönemde yalnızca 2 puan kazanabildi. Alt sıralara gerileyen Y. Malatyaspor, ligde topladığı 25 puanla 13. sırasında bulunuyor.

TRABZONSPOR'DA SON DURUM

Trabzonspor ise ligde oynadığı son 9 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik elde ederek muhteşem bir form tutturdu. Bordo mavili ekip, ligde topladığı 49 puan ve bir maç eksiğiyle ikinci sırada bulunuyor.

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