Süper Lig'in 19. hafta erteleme maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u ağırlayacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak maçı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.
İLK 11'LER
YENİ MALATYASPOR:
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, A. Ömür, Nwakaeme, Sörloth.
YENİ MALATYASPOR'DA SON DURUM
Ligde oynadığı son 9 maçı kazanamayan Yeni Malatyaspor bu dönemde yalnızca 2 puan kazanabildi. Alt sıralara gerileyen Y. Malatyaspor, ligde topladığı 25 puanla 13. sırasında bulunuyor.
TRABZONSPOR'DA SON DURUM
Trabzonspor ise ligde oynadığı son 9 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik elde ederek muhteşem bir form tutturdu. Bordo mavili ekip, ligde topladığı 49 puan ve bir maç eksiğiyle ikinci sırada bulunuyor.
MAÇI ÖNCESİ 'KORONA' ÖNLEMİ
Tüm Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün Türkiye'de ortaya çıkmasıyla alınan tedbirler arttırılırken, bugün oynanacak olan Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı öncesi stat dezenfekte edildi.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Malatya Büyükşehir Belediyemiz, Trabzonspor maçı öncesi stadımızın futbolcu soyunma odaları, koridorları, lavaboları, turnikeleri, parmaklıkları ve temas edilebilecek tüm noktalarını dezenfekte ederek taraftarımızın gönül rahatlığıyla kullanımına hazır hale getirdi" ifadelerine yer verdi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta yaşanan deprem sonrası Süper Lig'in 19. haftasında oynanması gereken Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması TFF tarafından ertelenmişti. Ertelenen maç bugün saat 20.00'de Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.
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