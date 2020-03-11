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    • Spor
    • 11.03.2020 Gazete
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    'a Fener taktiği! Derbide kilit isim olacak...

    Teknik Direktörü Fatih Terim, ’ı da derbisinde olduğu gibi savunma zaafından vurmayı hedefliyor. Kilit isim ise olacak.

    Kartal'a Fener taktiği
    Süper lig'de Lig'de son 9 haftaya girilirken şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Galatasaray, Beşiktaş derbisinde kaza yaşamak istemiyor.



    SAVUNMANIN ARKASINA SARKILACAK!
    Fenerbahçe'yi savunma zaaflarının üzerine giderek deviren Galatasaray, Beşiktaş'ı da aynı taktiklhe vuracak! Çabuk ve isabetli paslarla defans dengesi dağıtılcak ve hızlı adamlarla savunmanın arkasına sarkmaya çalışılacak.



    BU KEZ LEMİNA SAHADA OLACAK...
    Bu taktikte kilit isim ise yine Onyekuru olacak. Formunu yakalayan Onyekuru, sadece G.Saray'ın değil ligin en süratli ve en kolay adam eksilten forveti konumunda. F.Bahçe'ye karşı oynamayan Lemina ise bu kez sahada olacak.



    BEŞİKTAŞ'TAN RÖVANŞI ALACAĞIZ
    G.Saray'ın yıldız oyuncusu Feghouli, 'tan rövanşı alacaklarını söyledi. Bu sezon şampiyon olacaklarına inandığını söyleyen Brezilyalı yıldız, "Evimizde bu maçı kazanacağız" ifadesini kullandı.

    TARAFTARA GÜVENİYORUZ
    Feghouili taraftarın desteğine güvendiklerini dile getirdi.

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