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    • Spor
    • 11.03.2020 Gazete
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    avcısı! Falcao, Porto, A.Madrid ve Monaco’da oynarken ’ı boş geçmemiş

    Son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan derbide ’ın en büyük kozu olacak... Tecrübeli forvet daha önce Porto, A.Madrid ve Monaco’da oynarken ’ı boş geçmemiş.

    Kartal avcısı Falcao
    Pazar günü oynanacak - derbisinin heyecanı yavaş yavaş tüm 'yi sarmaya başladı... Son haftalarda müthiş bir form grafiği yakalayan tartışmasız Cimbom'un derbideki en büyük kozu olacak. Kolombiyalı yıldızın geçmiş yıllarda Beşiktaş'a karşı gösterdiği başarılı performans da Galatasaray cephesinde heyecan yaratıyor.



    Falcao 2010-11 sezonunda Porto formasıyla Beşiktaş önünde Avrupa Ligi'nde 2 sınava çıktı ve 2 gol attı. Ardından 2011-12 sezonunda 'te oynarken yine 'ın ağlarına 1 gol bıraktı. Falcao son olarak 2017-18 sezonunda Monaco formasıyla Beşiktaş ağlarını sarstı.



    FORMUNU YAKALADI
    Radamel Falcao ligde ilk 11'de forma giydiği son 6 maçta tam 8 gol attı. Kolombiyalı yıldız eski formunu yakaladı.

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