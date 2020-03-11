enerbahçe'de



Phillip

Cocu

Erwin

Koeman

teknik direktör krizlerinin süreklilik kazanması ve hiçbir önlem alınmaması eleştiri konusu oldu. Geçtiğimiz sezon alınan kötü sonuçların ardındangörevine son verilmesi ve yaklaşıkay boyunca yardımcısıgörev yapmasından yönetimin hiç ders çıkarmadığı görülüyor.Adeta bağıra bağıra istifasını verenardındanolmadığı açıkça belli oldu.Aynı problemlerin üstü üste yaşanması yönetim zaafiyetini de gün yüzüne çıkartıyor.i taraftarlar sanal alemde yaptığı yorumlarda,denildi.