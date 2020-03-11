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    • Spor
    • 11.03.2020 Gazete
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    'de büyük temizlik! En az 8 cuyla yollar ayrılacak...

    Sarı-Lacivertliler’de kaptan u bırakacak... Sözleşmesi sona erecek , Isla ve Falatte ile yollar ayrılacak. Tolgay, Alper, Mevlüt ve Zajc topun ağzında. Kiralık olarak gönderilen Zanka ve Frey’e de yeni takım bulunacak

    Kanarya’da büyük temizlik
    Büyük hedeflerle başladığı sezonda şampiyonluk yarışına çok erken havlu atan Fenerbahçe'de birkez daha operasyon kapıda... Sarı-Lacivertli yönetim son iki sezonda olduğu gibi da da kadroda değişime gidecek. Takımdan en az 8 ismin gönderilmesi planlanıyor.



    TOLGA&HASAN ALİ İLE DEVAM
    Fener'de kaptan Emre sezon sonu u bırakacak. Sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici, Isla ve Falette ile yollar ayrılacak. Hasan Ali ve Tolga'ya ise yeni teklif yapılacak.



    ZAJC'TAN     GELİR BEKLENİYOR
    Yönetimin bekleneni veremeyen Tolgay, Alper, Mevlüt ve Miha Zajc'ı da yeni sezonda düşünmediği belirtiliyor. Sarı-Lacivertliler özellikle Zajc'ın satışından gelir beklentisinde.



    KİRALIKLARA YOL VERİLECEK
    Ayrıca kiralık olarak gönderilen Zanka ve Frey de yeni sezon kadrosunda yer alamayacak. Yönetim iki futbolcunun satışı konusunda Düsseldorf ve Nürnberg ile görüşecek.



    BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
    Geçen sezon devre arasında büyük umutlarla transfer edilen gösterdiği performanla beklentilerin çok uzağında kaldı.

    MURAT DA KİRALANACAK
    Sezon başı adeta 'un elinden alınan Murat Sağlam da gönderilecekler listesinde... Genç futbolcu bir kulübüne kiralanacak.



    DIRAR'A İKİ TEKLİF VAR
    Kasım ayında Fenerbahçe ile sözleşmesini 2 yıl uzatan Nabil Dirar'a Fransa'dan talip var. Takımın jokeri olan Faslı yıldızı Bordeaux ve Nice'in istediği öğrenildi. Dirar'ın vereceği karar merakla bekleniyor.

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