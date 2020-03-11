Ersun Yanal'ın istifası sonrasında Fenerbahçe futbol takımının teknik sorumluluğunu üzerlerine alan kaptan Emre Belözoğlu ile yardımcı antrenör Volkan Demirel Sarı-Lacivertli futbolcularla antrenman öncesinde bir toplantı gerçekleştirdi. Konuşmayı Emre Belözoğlu yaptı.
KRİTİK BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ
Çok zorlu ve kritik süreçten geçtiklerini belirten Emre Belözoğlu, "Son haftalada hepimizin yüzü düştü ve moralsiz kaldık. Ama bu gemiyi limana yanaştırmak zorundayız. Herkes bize yardımcı olsun" dedi.
MENTAL DÜŞÜŞÜN FARKINDAYIM
Mental düşüşün farkında olduğunu söyleyen Emre Şöyle devam etti: Üst üste kazanamamış olmamızın başka izahı yok. Haksızlığa da uğradık ama bunda bizim de sorumluluğimiz var.
ALMAMIZ GEREKEN BİR KUPA VAR
Yeniden kazanma alışkanlığı geri gelmeli. Sezonu en iyi yerde bitirmeliyiz. Kazanmamız gereken bir de kupa var.
PROGRAMI DEMİREL YAPIYOR!
İdmanlarda Emre Belözoğlu'nun ağırlığı hissedilirken, antrenman programlarını Volkan Demirel'in yaptığı ifade edildi.
GALİBİYET HASRETİ SONA ERECEK Mİ?
Süper Lig'de 6 maçtır 3 puanı bir arada göremeyen F.Bahçe bu hasreti Konya'da gidermeye çalışacak. Ancak Konya'nın da şidetle puana ihtiyacı var.
HAZIRLIKLAR TAM GAZ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe, Konya maçının hazırlıklarına dün de devam etti. emre belözoğlu ve murat göle yönetiminde 1.5 saat süren antranman bireysel ve taktik çalışma ile sona erdi.
RODRIGUES KULÜBEYE
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatarak takımla birlikte çalışmalara başlayan Garry Rodrigues, Konya deplasmanında yedek soyunacak. Maç ve idman eksiği olan Rodrigues'in yerine Konya maçında sol kanatta Ferdi Kadıoğlu'nun ilk 11'de başlaması bekleniyor.
ARTIK ELİNİZİ KOLUNUZU SAKININ!
Denizli maçında Tolgay Arslan'ın kollarını kapatmadığı için oyundan atılması ve penaltıya neden olması uyarı getirdi. Emre, "Artık bu tür basit hatalar olmamalı" dedi.
KRİTİK BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ
Çok zorlu ve kritik süreçten geçtiklerini belirten Emre Belözoğlu, "Son haftalada hepimizin yüzü düştü ve moralsiz kaldık. Ama bu gemiyi limana yanaştırmak zorundayız. Herkes bize yardımcı olsun" dedi.
MENTAL DÜŞÜŞÜN FARKINDAYIM
Mental düşüşün farkında olduğunu söyleyen Emre Şöyle devam etti: Üst üste kazanamamış olmamızın başka izahı yok. Haksızlığa da uğradık ama bunda bizim de sorumluluğimiz var.
ALMAMIZ GEREKEN BİR KUPA VAR
Yeniden kazanma alışkanlığı geri gelmeli. Sezonu en iyi yerde bitirmeliyiz. Kazanmamız gereken bir de kupa var.
PROGRAMI DEMİREL YAPIYOR!
İdmanlarda Emre Belözoğlu'nun ağırlığı hissedilirken, antrenman programlarını Volkan Demirel'in yaptığı ifade edildi.
GALİBİYET HASRETİ SONA ERECEK Mİ?
Süper Lig'de 6 maçtır 3 puanı bir arada göremeyen F.Bahçe bu hasreti Konya'da gidermeye çalışacak. Ancak Konya'nın da şidetle puana ihtiyacı var.
HAZIRLIKLAR TAM GAZ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe, Konya maçının hazırlıklarına dün de devam etti. emre belözoğlu ve murat göle yönetiminde 1.5 saat süren antranman bireysel ve taktik çalışma ile sona erdi.
RODRIGUES KULÜBEYE
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatarak takımla birlikte çalışmalara başlayan Garry Rodrigues, Konya deplasmanında yedek soyunacak. Maç ve idman eksiği olan Rodrigues'in yerine Konya maçında sol kanatta Ferdi Kadıoğlu'nun ilk 11'de başlaması bekleniyor.
ARTIK ELİNİZİ KOLUNUZU SAKININ!
Denizli maçında Tolgay Arslan'ın kollarını kapatmadığı için oyundan atılması ve penaltıya neden olması uyarı getirdi. Emre, "Artık bu tür basit hatalar olmamalı" dedi.
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