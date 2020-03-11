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    • Spor
    • 11.03.2020 Gazete
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    ve 'den li futbolculara çağrı: Bize yardım edin

    Takımın teknik sorumluluğunu üzerine alan ve , Sarı-Lacivertli futbolcularla toplantı gerçekleştirdi. Emre ve Volkan, "Zorlu bir süreçteyiz ve gemiyi limana yanaştırmaya çalışıyoruz. Lütfen herkes bize yardımcı olsun"dedi.

    Bize yardım edin
    Ersun Yanal'ın istifası sonrasında Fenerbahçe futbol takımının teknik sorumluluğunu üzerlerine alan kaptan Emre Belözoğlu ile yardımcı antrenör Volkan Demirel Sarı-Lacivertli futbolcularla antrenman öncesinde bir toplantı gerçekleştirdi. Konuşmayı Emre Belözoğlu yaptı.

    KRİTİK BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ
    Çok zorlu ve kritik süreçten geçtiklerini belirten , "Son haftalada hepimizin yüzü düştü ve moralsiz kaldık. Ama bu gemiyi limana yanaştırmak zorundayız. Herkes bize yardımcı olsun" dedi.



    MENTAL DÜŞÜŞÜN FARKINDAYIM
    Mental düşüşün farkında olduğunu söyleyen Emre Şöyle devam etti: Üst üste kazanamamış olmamızın başka izahı yok. Haksızlığa da uğradık ama bunda bizim de sorumluluğimiz var.

    ALMAMIZ GEREKEN BİR KUPA VAR
    Yeniden kazanma alışkanlığı geri gelmeli. Sezonu en iyi yerde bitirmeliyiz. Kazanmamız gereken bir de kupa var.



    PROGRAMI DEMİREL YAPIYOR!
    İdmanlarda Emre Belözoğlu'nun ağırlığı hissedilirken, antrenman programlarını 'in yaptığı ifade edildi.

    GALİBİYET HASRETİ SONA ERECEK Mİ?
    Süper Lig'de 6 maçtır 3 puanı bir arada göremeyen F.Bahçe bu hasreti Konya'da gidermeye çalışacak. Ancak Konya'nın da şidetle puana ihtiyacı var.



    HAZIRLIKLAR TAM GAZ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe, maçının hazırlıklarına dün de devam etti. emre belözoğlu ve murat göle yönetiminde 1.5 saat süren antranman bireysel ve taktik çalışma ile sona erdi.

    RODRIGUES KULÜBEYE
    Fenerbahçe'de sakatlığını atlatarak takımla birlikte çalışmalara başlayan Garry Rodrigues, Konya deplasmanında yedek soyunacak. Maç ve idman eksiği olan Rodrigues'in yerine Konya maçında sol kanatta Ferdi Kadıoğlu'nun ilk 11'de başlaması bekleniyor.



    ARTIK ELİNİZİ KOLUNUZU SAKININ!
    maçında 'ın kollarını kapatmadığı için oyundan atılması ve penaltıya neden olması uyarı getirdi. Emre, "Artık bu tür basit hatalar olmamalı" dedi.

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