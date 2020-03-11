Başakşehir şampiyon!

futboluna yön veren internet sitelerinden biri olan'de sezonun sıralamasını şimdiden açıkladı!.. Siteye göresezon sonunda 70 puanla şampiyonluğa ulaşacak.66 puanla ikinci,ise 65 puanla üçüncü olacak. Euro Club Endex;'un da küme düşeceğini öne sürdü. Yapılan tahmine göresezonu 58 puanla 5. sırada,ise 56 puanla 6. sırada tamamlayacak.geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunu bilmişti.Geçen sezon şampiyonluğu kıl payı kaçıran Başakşehir'in bu sezon ipi göğüsleyip göğüsleyemeyeceği merakla bekleniyor.