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    • Spor
    • 11.03.2020 Gazete
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    Başakşehir şampiyon!

    Avrupa futboluna yön veren internet sitelerinden biri olan Euro Club Endex, Süper Lig'de sezonun sıralamasını şimdiden açıkladı!.. Siteye göre Başakşehir sezon sonunda 70 puanla şampiyonluğa ulaşacak. Trabzonspor 66 puanla ikinci, Galatasaray ise 65 puanla üçüncü olacak.

    Başakşehir şampiyon!
    Avrupa futboluna yön veren internet sitelerinden biri olan Euro Club Endex, Süper Lig'de sezonun sıralamasını şimdiden açıkladı!.. Siteye göre Başakşehir sezon sonunda 70 puanla şampiyonluğa ulaşacak. Trabzonspor 66 puanla ikinci, Galatasaray ise 65 puanla üçüncü olacak. Euro Club Endex; Kasımpaşa, Ankaragücü ve Kayserispor'un da küme düşeceğini öne sürdü. Yapılan tahmine göre Beşiktaş sezonu 58 puanla 5. sırada, Fenerbahçe ise 56 puanla 6. sırada tamamlayacak. Euro Club Endex geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunu bilmişti.

    BU KEZ OLACAK MI?
    Geçen sezon şampiyonluğu kıl payı kaçıran Başakşehir'in bu sezon ipi göğüsleyip göğüsleyemeyeceği merakla bekleniyor.

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