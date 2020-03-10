Süper Lig'de şampiyonluk yarışının müthiş heyecanı katlanarak artıyor... Lider Başakşehir takipçileri Trabzonspor ve Galatasaray'ın haftayı beraberlikle bitirmesinin ardından farkı 3 puana çıkardı. Beşiktaş da aldığı galibiyetle zirve yarışına az da olsa tutundu.
YARINKİ MAÇ ÇOK KRİTİK
Eğer Trabzon yarın oynayacağı erteleme maçında Malatya'yı yenerse lider Başakşehir'i yakalayacak.
Ardından gözler pazar günü yaşanacak heyecan kasırgasına çevrilecek.
YARIŞIN KADERİNİ ETKİLER
Kader maçlarında önce Trabzonspor ile Başakşehir, ardından Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak.
İki maçtan çıkacak sonuçlar yarışın kaderini etkileyecek.
PSİKOLOJİK AVANTAJI ALACAK
Eğer Trabzon kazanırsa zirveyi yeniden devralacak. Başakşehir'in 3 puanı alırsa çok iddialı bir konuma gelecek.
G.Saray derbiyi kazanırsa psikolojik avantajı ele geçirecek.
HEYECANA DOYACAĞIZ
Ancak Beşiktaş'ın kazanması, Trabzon-Başakşehir maçının ise berabere bitmesi halinde zirve iyice karıştıracak.
Sonuç ne olursa olsun futbolseverler heyecana doyacak.
ŞAMPİYONLUĞA KİM ULAŞACAK?
Müthiş bir şampiyonluk yarışının yaşanacağı Süper Lig'de kimin ipi göğüsleyeceği merak konusu.
YARINKİ MAÇ ÇOK KRİTİK
Eğer Trabzon yarın oynayacağı erteleme maçında Malatya'yı yenerse lider Başakşehir'i yakalayacak.
Ardından gözler pazar günü yaşanacak heyecan kasırgasına çevrilecek.
YARIŞIN KADERİNİ ETKİLER
Kader maçlarında önce Trabzonspor ile Başakşehir, ardından Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak.
İki maçtan çıkacak sonuçlar yarışın kaderini etkileyecek.
PSİKOLOJİK AVANTAJI ALACAK
Eğer Trabzon kazanırsa zirveyi yeniden devralacak. Başakşehir'in 3 puanı alırsa çok iddialı bir konuma gelecek.
G.Saray derbiyi kazanırsa psikolojik avantajı ele geçirecek.
HEYECANA DOYACAĞIZ
Ancak Beşiktaş'ın kazanması, Trabzon-Başakşehir maçının ise berabere bitmesi halinde zirve iyice karıştıracak.
Sonuç ne olursa olsun futbolseverler heyecana doyacak.
ŞAMPİYONLUĞA KİM ULAŞACAK?
Müthiş bir şampiyonluk yarışının yaşanacağı Süper Lig'de kimin ipi göğüsleyeceği merak konusu.
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