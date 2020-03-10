Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Zirve alev alev! - ve - maçları nefes kesecek

    yarın erteleme maçını kazanırsa, sahasında konuk edeceği ’i yakalayacak... derbiyi kazanırsa çok iddialı olacak. Eğer gülerse zirve farklı bir boyut alacak.

    Zirve alev alev
    Süper Lig'de şampiyonluk yarışının müthiş heyecanı katlanarak artıyor... Lider Başakşehir takipçileri Trabzonspor ve Galatasaray'ın haftayı beraberlikle bitirmesinin ardından farkı 3 puana çıkardı. Beşiktaş da aldığı galibiyetle zirve yarışına az da olsa tutundu.



    YARINKİ MAÇ ÇOK KRİTİK
    Eğer Trabzon yarın oynayacağı erteleme maçında Malatya'yı yenerse lider Başakşehir'i yakalayacak.



    Ardından gözler pazar günü yaşanacak heyecan kasırgasına çevrilecek.



    YARIŞIN KADERİNİ ETKİLER
    Kader maçlarında önce Trabzonspor ile Başakşehir, ardından Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak.



    İki maçtan çıkacak sonuçlar yarışın kaderini etkileyecek.



    PSİKOLOJİK AVANTAJI ALACAK
    Eğer Trabzon kazanırsa zirveyi yeniden devralacak. Başakşehir'in 3 puanı alırsa çok iddialı bir konuma gelecek.



    G.Saray derbiyi kazanırsa psikolojik avantajı ele geçirecek.



    HEYECANA DOYACAĞIZ
    Ancak Beşiktaş'ın kazanması, Trabzon-Başakşehir maçının ise berabere bitmesi halinde zirve iyice karıştıracak.



    Sonuç ne olursa olsun futbolseverler heyecana doyacak.



    ŞAMPİYONLUĞA KİM ULAŞACAK?
    Müthiş bir şampiyonluk yarışının yaşanacağı 'de kimin ipi göğüsleyeceği merak konusu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Zirve alev alev! Galatasaray-Beşiktaş ve Trabzonspor-Başakşehir maçları nefes kesecek
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri