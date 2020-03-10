Yiğido büyükleri affetmiyor!

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Sivasspor, bu sezon evinde oynadığı Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında hanesine 3 puan yazdırdı... Galatasaray ile berabere kaldı. Süper Lig'de evinde oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi. Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Sivasspor, bu sezon evinde oynadığı Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında hanesine 3 puan yazdırdı... Galatasaray ile berabere kaldı. Süper Lig'de evinde oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi.
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