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    • Spor
    • 10.03.2020 Gazete
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    Yiğido büyükleri affetmiyor!

    'de şampiyonluk iddiasını sürdüren , bu sezon evinde oynadığı , ve maçlarında hanesine 3 puan yazdırdı... ile berabere kaldı. Süper Lig'de evinde oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi.

    Yiğido büyükleri affetmiyor!
    Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren , bu sezon evinde oynadığı Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında hanesine 3 puan yazdırdı... Galatasaray ile berabere kaldı. 'de evinde oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi.

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