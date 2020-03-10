Rodrigues seferberliği

enerbahçe'de

sakat ve cezalı oyuncu sayısının fazlalığı can sıkıyor., hiç olmazsa bir süredir sakatlığı nedeniyle oynamayanmaçına yetiştirmek istityor.yetişme şansı var. Ancak maç ve idman eksiğinin olması bir sorun olarak duruyor., en sonmücadelesinde görev yaptı. Ardından sakatlık yaşayan, ligdevemaçlarını kaçırdı.