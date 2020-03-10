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    • Spor
    • 10.03.2020 Gazete
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    Rodrigues seferberliği

    ’de sakat ve cezalı oyuncu sayısı zirve yaptı. Kulüp doktroları ’i maçına yetiştirmek için yoğun çaba sarfediyor...

    Rodrigues seferberliği
    Fenerbahçe'de sakat ve cezalı oyuncu sayısının fazlalığı can sıkıyor. Sarı-Lacivetliler, hiç olmazsa bir süredir sakatlığı nedeniyle oynamayan Garry Rodrigues'i Konya maçına yetiştirmek istityor.

    LİGDE SON 4 MAÇI KAÇIRDI
    Rodrigues'in     yetişme şansı var. Ancak maç ve idman eksiğinin olması bir sorun olarak duruyor. Rodrigues, en son Alanyaspor mücadelesinde görev yaptı. Ardından sakatlık yaşayan Rodrigues, ligde Ankaragücü, G.Saray, Antalya ve Denizli maçlarını kaçırdı.

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