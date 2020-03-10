Rodrigues seferberliği

Fenerbahçe'de sakat ve cezalı oyuncu sayısının fazlalığı can sıkıyor. Sarı-Lacivetliler, hiç olmazsa bir süredir sakatlığı nedeniyle oynamayan Garry Rodrigues'i Konya maçına yetiştirmek istityor.
LİGDE SON 4 MAÇI KAÇIRDI
Rodrigues'in yetişme şansı var. Ancak maç ve idman eksiğinin olması bir sorun olarak duruyor. Rodrigues, en son Alanyaspor mücadelesinde görev yaptı. Ardından sakatlık yaşayan Rodrigues, ligde Ankaragücü, G.Saray, Antalya ve Denizli maçlarını kaçırdı.
LİGDE SON 4 MAÇI KAÇIRDI
Rodrigues'in yetişme şansı var. Ancak maç ve idman eksiğinin olması bir sorun olarak duruyor. Rodrigues, en son Alanyaspor mücadelesinde görev yaptı. Ardından sakatlık yaşayan Rodrigues, ligde Ankaragücü, G.Saray, Antalya ve Denizli maçlarını kaçırdı.
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