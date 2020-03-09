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    • Spor
    • 09.03.2020 Gazete
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    &Alanya kardeşçe

    'de çok sıkıntılı günler geçiren Çaykur spor evinde Aytemiz ile 1-1 berabere kalarak 4 maçlık yenilgi serisine son verdi. Golleri Samudio ve Bammou attı.

    Rize&Alanya kardeşçe
    Süper Lig'de çok sıkıntılı günler geçiren Çaykur Rizespor evinde Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak 4 maçlık yenilgi serisine son verdi. 21. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Caulker'in dokunuşunda filelere gitmekte olan topu Moroziuk uzaklaştırdı. 35. dakikada Caulker'in penaltı noktası üzerinde havalandırdığı topa son dokunan Bammou golü attı: 0-1. 61. dakikada Brian Samudio'nun son çaprazdan harika vuruşu ağlarla buluştu: 1-1. Kalan dakikalarda iki takım başka gol bulamadı.

    ALANYA 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR
    Son haftalarda büyük bir düşüş yaşayan son 5 maçta da kazanamazken, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.



    SAHAYA KAMUFLAJLA ÇIKTILAR
    Çaykur Rizespor kaybettiğimiz şehitlerimizin anısına dün sahaya asker kamuflajıyla çıktı. Teknik direktör Ünal Karaman ve Başkan Hasan Kartal da kamuflaj giyerken, bu hareket tüm Türkiye'nin büyük alkışını topladı.

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