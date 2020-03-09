Rize&Alanya kardeşçe

Süper Lig'de çok sıkıntılı günler geçiren Çaykur Rizespor evinde Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak 4 maçlık yenilgi serisine son verdi. 21. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Caulker'in dokunuşunda filelere gitmekte olan topu Moroziuk uzaklaştırdı. 35. dakikada Caulker'in penaltı noktası üzerinde havalandırdığı topa son dokunan Bammou golü attı: 0-1. 61. dakikada Brian Samudio'nun son çaprazdan harika vuruşu ağlarla buluştu: 1-1. Kalan dakikalarda iki takım başka gol bulamadı.
ALANYA 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Son haftalarda büyük bir düşüş yaşayan Alanyaspor son 5 maçta da kazanamazken, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
SAHAYA KAMUFLAJLA ÇIKTILAR
Çaykur Rizespor kaybettiğimiz şehitlerimizin anısına dün sahaya asker kamuflajıyla çıktı. Teknik direktör Ünal Karaman ve Başkan Hasan Kartal da kamuflaj giyerken, bu hareket tüm Türkiye'nin büyük alkışını topladı.
ALANYA 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Son haftalarda büyük bir düşüş yaşayan Alanyaspor son 5 maçta da kazanamazken, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
SAHAYA KAMUFLAJLA ÇIKTILAR
Çaykur Rizespor kaybettiğimiz şehitlerimizin anısına dün sahaya asker kamuflajıyla çıktı. Teknik direktör Ünal Karaman ve Başkan Hasan Kartal da kamuflaj giyerken, bu hareket tüm Türkiye'nin büyük alkışını topladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.