Kasımpaşa’dan 5 gollü zafer

Alt sıraları çok yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa evinde Kayserispor'u 5-1 yenerek çok kritik bir galibiyet aldı. Kasımpaşa'nın golleri Koita, Sarlija, Ndongala, Aytaç ve Yusuf'tan geldi. Alt sıraları çok yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa evinde Kayserispor'u 5-1 yenerek çok kritik bir galibiyet aldı. Kasımpaşa'nın golleri Koita, Sarlija, Ndongala, Aytaç ve Yusuf'tan geldi.
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