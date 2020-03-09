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    • Spor
    • 09.03.2020 Gazete
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    ’dan 5 gollü zafer

    Alt sıraları çok yakından ilgilendiren maçta evinde 'u 5-1 yenerek çok kritik bir galibiyet aldı. Kasımpaşa'nın golleri Koita, Sarlija, Ndongala, Aytaç ve Yusuf'tan geldi.

    Kasımpaşa’dan 5 gollü zafer
    Alt sıraları çok yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa evinde Kayserispor'u 5-1 yenerek çok kritik bir galibiyet aldı. Kasımpaşa'nın golleri Koita, Sarlija, Ndongala, Aytaç ve Yusuf'tan geldi.

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