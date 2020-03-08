Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 08.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Kupa Fener’in

    Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası finalinde İzmit Belediye’yi yenen Fenerbahçe 13. kez kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe'de Lagupova 22, Zandalasini 15, Chelsea Gray ise 12 sayıyla maçı tamamladı.

    Kupa Fener’in
    Kadınlar Türkiye Kupası finalinde İzmit Belediyespor'u üstün bir oyunun ardından 77-61 yenen Fenerbahçe Öznur Kablo 13. kez kupanın sahibi oldu.

    SAVUNMA SERTLEŞİNCE
    Maça     iyi başlayan İzmit Belediye ilk periyodu 17-13 önde tamamladı. Savunmasının sertleştiren Fenerbahçe Özhur Kablo devreyi 33-30 önde tamamladı. Karşılaşmanın final periyoduna 56-44 önde bitiren Sarı-Lacivertliler maçı da 77-61 kazandı. Fenerbahçe'de Lagupova 22, Zandalasini 15, Chelsea Gray ise 12 sayıyla maçı tamamladı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Kupa Fener’in
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri