Kupa Fener’in

Kadınlar Türkiye Kupası finalinde İzmit Belediyespor'u üstün bir oyunun ardından 77-61 yenen Fenerbahçe Öznur Kablo 13. kez kupanın sahibi oldu.
SAVUNMA SERTLEŞİNCE
Maça iyi başlayan İzmit Belediye ilk periyodu 17-13 önde tamamladı. Savunmasının sertleştiren Fenerbahçe Özhur Kablo devreyi 33-30 önde tamamladı. Karşılaşmanın final periyoduna 56-44 önde bitiren Sarı-Lacivertliler maçı da 77-61 kazandı. Fenerbahçe'de Lagupova 22, Zandalasini 15, Chelsea Gray ise 12 sayıyla maçı tamamladı.
SAVUNMA SERTLEŞİNCE
Maça iyi başlayan İzmit Belediye ilk periyodu 17-13 önde tamamladı. Savunmasının sertleştiren Fenerbahçe Özhur Kablo devreyi 33-30 önde tamamladı. Karşılaşmanın final periyoduna 56-44 önde bitiren Sarı-Lacivertliler maçı da 77-61 kazandı. Fenerbahçe'de Lagupova 22, Zandalasini 15, Chelsea Gray ise 12 sayıyla maçı tamamladı.
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