Fenerbahçe'de teknik direktörlük belirsizliği sürerken dün Denizlispor maçında sahaya Murat Göle çıktı. Emre Belözoğlu ise teknik heyetin arasında maçı takip etti. 90 dakika boyunca arkadaşlarına destek veren Emre karşılaşmanı son dakikalarında ise hakem Zorbay Küçük'ün kararları sonrası çıldırdı. Fenerbahçe'nin gizli hocası dün Emre Belözoğlu'ydu.
GÖLE İLE SÜREKLİ KONUŞTU
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, takımın başında teknik direktör olarak çıkan Zeki Murat Göle ile sürekli taktik konularda fikir-alışverişinde bulundu.
YERİNDE DURAMADI
F.Bahçe'de teknik direktörlük belirsizliği sürerken dün Emre Belözoğlu adeta hoca gibi taktik verdi. Tecrübeli oyuncu arkadaşlarını kenardan sıklıkla uyardı.
GÖLE İLE SÜREKLİ KONUŞTU
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, takımın başında teknik direktör olarak çıkan Zeki Murat Göle ile sürekli taktik konularda fikir-alışverişinde bulundu.
YERİNDE DURAMADI
F.Bahçe'de teknik direktörlük belirsizliği sürerken dün Emre Belözoğlu adeta hoca gibi taktik verdi. Tecrübeli oyuncu arkadaşlarını kenardan sıklıkla uyardı.
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