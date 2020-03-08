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    • Spor
    • 08.03.2020 Gazete
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    'de gizli hoca

    'de teknik direktörlük belirsizliği sürerken dün Denizlispor maçında sahaya Murat Göle çıktı. Ancak, kenarda bir hoca gibiydi.

    Gizli hoca Belözoğlu
    Fenerbahçe'de teknik direktörlük belirsizliği sürerken dün Denizlispor maçında sahaya Murat Göle çıktı. Emre Belözoğlu ise teknik heyetin arasında maçı takip etti. 90 dakika boyunca arkadaşlarına destek veren Emre karşılaşmanı son dakikalarında ise hakem Zorbay Küçük'ün kararları sonrası çıldırdı. 'nin gizli hocası dün Emre Belözoğlu'ydu.

    GÖLE İLE SÜREKLİ KONUŞTU
    Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu , takımın başında teknik direktör olarak çıkan Zeki Murat Göle ile sürekli taktik konularda fikir-alışverişinde bulundu.



    YERİNDE DURAMADI
    F.Bahçe'de teknik direktörlük belirsizliği sürerken dün Emre Belözoğlu adeta hoca gibi taktik verdi. Tecrübeli oyuncu arkadaşlarını kenardan sıklıkla uyardı.

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