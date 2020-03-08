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    • Spor
    • 08.03.2020 Gazete
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    taraftarı maç sonu ’a tepki gösterdi: Bu takım senin eserin başkan

    taraftarı oyuncularına, “Formayı çıkarın çıplak oynayın” tezahüratı yaptı. Sosyal medyada ise ’a, “Bu takım senin eserin başkan” mesajı verildi.

    Bu takım senin eserin başkan
    Fenerbahçe taraftarı spor beraberliğinden sonra önce futbolculara ve Ali Koç'a büyük tepki gösterdi. Taraftarlar tribünde futbolculara, "Formayı çıkarın çıplak oynayın" tezahüratında bulundu. Bu arada da sosyal medyada 'a büyük tepki gösterildi.

    BÜYÜK TEPKİ
    Sarı-Lacivertli taraftarlar Ali Koç'a, "Bu takım senin eserin başkan" mesajı verdi. Bu arada Denizli maçı sonrası bazı taraftarların ağladığı görüldü.

    FENERBAHÇE KIRMIZIYA ABONE
    Tolgay'ın atılmasıyla Denizli maçını 10 kişi tamamlayan , son 7 lig maçında 8. kez kırmızı kart gördü. Sarı-Lacivertliler'de bu periyotta en çok kırmızıyı iki kez ile Luiz Gustavo gördü.



    Fenerbahçe taraftarı üst üste gelen kötü sonuçlar sonrası isyan bayrağını açtı.

    MAURİCİO ISLA: GERÇEKTEN ÇOK ÜZGÜNÜZ
    FENER'İN Şilili oyuncusu Isla, Denizli maçı sonrası "Aldığımız kötü sonuçlardan ötürü taraftardan özür dileriz. Gerçekten çok üzgünüz" dedi.

    UYGUN: GALİBİYETİ KAÇIRDIK
    Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, F.Bahçe karşısında galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Uygun, "'den alınan 1 puan yine de sevindirici" dedi.

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