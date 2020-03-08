Fenerbahçe taraftarı Denizlispor beraberliğinden sonra önce futbolculara ve Ali Koç'a büyük tepki gösterdi. Taraftarlar tribünde futbolculara, "Formayı çıkarın çıplak oynayın" tezahüratında bulundu. Bu arada da sosyal medyada Ali Koç'a büyük tepki gösterildi.
BÜYÜK TEPKİ
Sarı-Lacivertli taraftarlar Ali Koç'a, "Bu takım senin eserin başkan" mesajı verdi. Bu arada Denizli maçı sonrası bazı taraftarların ağladığı görüldü.
FENERBAHÇE KIRMIZIYA ABONE
Tolgay'ın atılmasıyla Denizli maçını 10 kişi tamamlayan Fenerbahçe, son 7 lig maçında 8. kez kırmızı kart gördü. Sarı-Lacivertliler'de bu periyotta en çok kırmızıyı iki kez ile Luiz Gustavo gördü.
Fenerbahçe taraftarı üst üste gelen kötü sonuçlar sonrası isyan bayrağını açtı.
MAURİCİO ISLA: GERÇEKTEN ÇOK ÜZGÜNÜZ
FENER'İN Şilili oyuncusu Isla, Denizli maçı sonrası "Aldığımız kötü sonuçlardan ötürü taraftardan özür dileriz. Gerçekten çok üzgünüz" dedi.
UYGUN: GALİBİYETİ KAÇIRDIK
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, F.Bahçe karşısında galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Uygun, "Kadıköy'den alınan 1 puan yine de sevindirici" dedi.
BÜYÜK TEPKİ
Sarı-Lacivertli taraftarlar Ali Koç'a, "Bu takım senin eserin başkan" mesajı verdi. Bu arada Denizli maçı sonrası bazı taraftarların ağladığı görüldü.
FENERBAHÇE KIRMIZIYA ABONE
Tolgay'ın atılmasıyla Denizli maçını 10 kişi tamamlayan Fenerbahçe, son 7 lig maçında 8. kez kırmızı kart gördü. Sarı-Lacivertliler'de bu periyotta en çok kırmızıyı iki kez ile Luiz Gustavo gördü.
Fenerbahçe taraftarı üst üste gelen kötü sonuçlar sonrası isyan bayrağını açtı.
MAURİCİO ISLA: GERÇEKTEN ÇOK ÜZGÜNÜZ
FENER'İN Şilili oyuncusu Isla, Denizli maçı sonrası "Aldığımız kötü sonuçlardan ötürü taraftardan özür dileriz. Gerçekten çok üzgünüz" dedi.
UYGUN: GALİBİYETİ KAÇIRDIK
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, F.Bahçe karşısında galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Uygun, "Kadıköy'den alınan 1 puan yine de sevindirici" dedi.
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