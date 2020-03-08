F.Bahçe kazanmayı unuttu: 2-2. Denizlispor 13. dakikada gole çok yaklaştı. Zeki Yavru'nun sağ kanattan yaptığ ortaya kale dibinde Barrow dokundu. F.Bahçe kalecisi Altay topu son anda ayaklarıyla kurtardı. 22'de Mehmet Ekici'nin kullandığı kornerde Ozan Tufan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.
STACHOWİAK ÇELMEYİ BAŞARDI
23'te Aissati'nin vuruşunu ise kale çizgisinden Serdar Aziz çıkardı. 40'ta Murawski'nin şutu Tolgay'ın eline çarptı. Hakem VAR'a giderek penaltıyı verdi. Penaltıyı Murawski gole çevirdi.
ALTAY KALESİNDE DEVLEŞTİ
49'da Serdar Aziz topu ağlara gönderdi. Ancak hakem faul gerekçesiyle golü iptal etti. 74'te Zeki Yavru'nun serbest vuruşunu Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır son anda kornere çeldi.
90+3'TE ISLA GOLE İZİN VERMEDİ
75'te Zeki ortaladı, Mustafa topu kafayla ağlara gönderdi: 1-2. 90+1'de Rodallega Altay'ı geçemedi. 90+2'de Serdar kornerden gelen topu ağlara gönderdi. 90+3'te Isla topu kale çizgisinden çıkardı.
F.BAHÇE'DE AĞIR HASAR!
Fenerbahçe'de dün sarı kart gören Serdar Aziz, Ozan Tufan ve Altay Bayındır ile kırmızı kart gören Tolgay Arslan, cezalı duruma düştü. Bu 4 futbolcu haftaya Sarı-Lacivertliler'in Konyaspor deplasmanda ile oynayacağı maçta forma giyemeycek.
MAX KRUSE 4 HAFTA YOK
Denizli maçında sakatlanan Max Kruse'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Ayak bileğinde burkulma, eklem içinde kanama, sıvı artışı ve kemik ödemi tespit edilen Alman futbolcunun 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
YENİ STOPER GUSTAVO
F.Bahçe'de Denizli karşısında Gustavo stoperde oynadı. Deneyimli oyuncu dün %94'lük pas isabet oranına ulaştı. 7 de ikili mücadele kazandı.
VEDAT MURİÇ SUSKUN KALDI
Son haftalarda eski formundan uzak olan Fenerbahçeli Muriç dün skor üretmeyi başaramadı.
STACHOWİAK ÇELMEYİ BAŞARDI
23'te Aissati'nin vuruşunu ise kale çizgisinden Serdar Aziz çıkardı. 40'ta Murawski'nin şutu Tolgay'ın eline çarptı. Hakem VAR'a giderek penaltıyı verdi. Penaltıyı Murawski gole çevirdi.
ALTAY KALESİNDE DEVLEŞTİ
49'da Serdar Aziz topu ağlara gönderdi. Ancak hakem faul gerekçesiyle golü iptal etti. 74'te Zeki Yavru'nun serbest vuruşunu Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır son anda kornere çeldi.
90+3'TE ISLA GOLE İZİN VERMEDİ
75'te Zeki ortaladı, Mustafa topu kafayla ağlara gönderdi: 1-2. 90+1'de Rodallega Altay'ı geçemedi. 90+2'de Serdar kornerden gelen topu ağlara gönderdi. 90+3'te Isla topu kale çizgisinden çıkardı.
F.BAHÇE'DE AĞIR HASAR!
Fenerbahçe'de dün sarı kart gören Serdar Aziz, Ozan Tufan ve Altay Bayındır ile kırmızı kart gören Tolgay Arslan, cezalı duruma düştü. Bu 4 futbolcu haftaya Sarı-Lacivertliler'in Konyaspor deplasmanda ile oynayacağı maçta forma giyemeycek.
MAX KRUSE 4 HAFTA YOK
Denizli maçında sakatlanan Max Kruse'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Ayak bileğinde burkulma, eklem içinde kanama, sıvı artışı ve kemik ödemi tespit edilen Alman futbolcunun 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
YENİ STOPER GUSTAVO
F.Bahçe'de Denizli karşısında Gustavo stoperde oynadı. Deneyimli oyuncu dün %94'lük pas isabet oranına ulaştı. 7 de ikili mücadele kazandı.
VEDAT MURİÇ SUSKUN KALDI
Son haftalarda eski formundan uzak olan Fenerbahçeli Muriç dün skor üretmeyi başaramadı.
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