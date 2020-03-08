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    • Spor
    • 08.03.2020 Gazete
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    , Sivas maçı öncesinde futbolcularıyla toplantı yaptı: Bir sezonun finali olacak

    , Sivas maçı öncesinde futbolcularıyla toplantı yaptı. İyi durumdayız ama her maçın hikayesi farklıdır. Sahada tam motivasyon istiyorum. Bir sezonun finali olabilecek bir maça çıkıyoruz. Kazanıp şampiyonluk yürüyüşümüze devam edelim.

    Bir sezonun finali olacak
    Süper lig'in Lig'in 25. haftasında bugün Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları tamamlanırken teknik patron Fatih Terim son çalışma öncesinde futbolcularıyla toplantı yaptı. Terim, tüm sezonun finali olacak bir maça çııkacaklarını söyledi.

    HER MAÇIN HİKAYESİ FARKLIDIR
    Terim şu ifadeleri kullandı: İyi durumdayız ama her maçın hikalyesi farklıdır. Çok kritik bir maça çıkacağız. Bir sezonun finali olabilecek bir karşılaşma olacak. Herkes sahada görevine tam olarak motive olmalı.

    İNİSİYATİF MUTLAKA BİZDE OLMALI
    Kazanıp şampiyonluk yürüyüşüne devam edelim. Oyunda insiyatif bizde olmalı. Erken gol her zaman iyidir. Ama olmazsa oyun disiplininden vazgeçmeyeceğiz.



    ASLAN'DA 3 FUTBOLCU SINIRDA
    G.Saray'da Sivas maçı öncesinde Adem, Feghouli ve Donk kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular bugün kart görürse Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.



    ÖNCE ANTRENMAN SONRA YOLCULUK
    Sivasspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile tamamlayan Galatasaray bu antrenmanın ardından özel uçakla Sivas'a hareket etti. Taktik ağırlıklı geçen çalışmaya tüm futbolcular katıldı. Galatasaray'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

    HAFTANIN MAÇINDA ASLAN SİVAS'A KONUK OLUYOR
    Süper Lig'de haftanın kritik maçında Galatasaray, Sivasspor'a konuk oluyor. 19.00'da başlayacak maçı Mete Kalkavan yönetecek.

    LEMİNA KULÜBEDE BELHANDA SAHADA
    Galatasaray'da sakatlığı düzelen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Lemina, Sivasspor maçının kadrosuna dahil edildi. Ancak Fatih Terim'in Lemina'yı riske etmeyip Beşiktaş derbisine saklayacağı, maça Belhanda ile başlayacağı öğrenildi.

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