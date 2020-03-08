ivasspor

BELHANDA

haftasındabugünkonuk olacak olanmaçınhazırlıkları tamamlanırkenteknik patronson çalışmaöncesinde futbolcularıylatoplantı yaptı.tüm sezonunfinali olacak bir maçaçııkacaklarını söyledi.şu ifadeleri kullandı: İyi durumdayız ama her maçın hikalyesi farklıdır. Çok kritik bir maça çıkacağız. Bir sezonun finali olabilecek bir karşılaşma olacak. Herkes sahada görevine tam olarak motive olmalı.şampiyonlukyürüyüşünedevam edelim.Oyundainsiyatif bizde olmalı.Erken gol her zamaniyidir. Ama olmazsaoyun disiplinindenvazgeçmeyeceğiz.maçı öncesindekart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular bugün kart görürsederbisinde forma giyemeyecek.maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile tamamlayanbu antrenmanın ardından özel uçaklahareket etti. Taktik ağırlıklı geçen çalışmaya tüm futbolcular katıldı.sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.haftanın kritik maçındakonuk oluyor.başlayacak maçı Mete Kalkavan yönetecek.sakatlığı düzelen ve takımla birlikte çalışmalara başlayanmaçının kadrosuna dahil edildi. Ancakriske etmeyipderbisine saklayacağı, maçaile başlayacağı öğrenildi.