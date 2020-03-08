Başaksehir tam yol

Başakşehir tutulmuyor... Lig lideri Turuncu- Lacivertliler İzmir deplasmanında Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla da olsa liderliğini sürdürmeyi başardı.
DEMBA BA FARKI
Maçın ilk yarısının 40. dakikasında topa müthiş bir vole vuran Demba Ba Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi. 57'de Demba Ba'nın pasında Crivelli düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0. İrfan Can 90+3'te skoru ilan eden golü attı: 3-0.
EPUREANU TRABZON'A YOK
Başakşehir'in başarılı stoperi Epureanu, Göztepe önünde gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Moldovalı Trabzon önünde yok.
DEMBA BA FARKI
Maçın ilk yarısının 40. dakikasında topa müthiş bir vole vuran Demba Ba Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi. 57'de Demba Ba'nın pasında Crivelli düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0. İrfan Can 90+3'te skoru ilan eden golü attı: 3-0.
EPUREANU TRABZON'A YOK
Başakşehir'in başarılı stoperi Epureanu, Göztepe önünde gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Moldovalı Trabzon önünde yok.
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