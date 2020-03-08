Başaksehir tam yol

aşakşehir

EPUREANU

aşakşehir'in

tutulmuyor... Lig liderideplasmanında Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla da olsa liderliğini sürdürmeyi başardı.Maçın ilk yarısının 40. dakikasında topa müthiş bir vole vuran'i 1-0 öne geçirdi. 57'denın pasında Crivelli düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0. İrfan Can 90+3'te skoru ilan eden golü attı: 3-0.