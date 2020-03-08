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    • Spor
    • 08.03.2020 Gazete
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    Başaksehir tam yol

    Başakşehir İzmir’de Göztepe’yi Demba Ba, Crivelli ve İrfan Can’la devirdi. Demba Ba 1 gol, 1 asistle maça damga vurdu. Lig lideri Başakşehir zorlu İzmir deplasmanında Göztepe'yi devirerek 25. haftayı da maç fazlasıyla lider geçti.

    Başaksehir tam yol
    Başakşehir tutulmuyor... Lig lideri Turuncu- Lacivertliler İzmir deplasmanında Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla da olsa liderliğini sürdürmeyi başardı.

    DEMBA BA FARKI
    Maçın ilk yarısının 40. dakikasında topa müthiş bir vole vuran Demba Ba Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi. 57'de Demba Ba'nın pasında Crivelli düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0. İrfan Can 90+3'te skoru ilan eden golü attı: 3-0.

    EPUREANU TRABZON'A YOK
    Başakşehir'in başarılı stoperi Epureanu, Göztepe önünde gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Moldovalı Trabzon önünde yok.

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