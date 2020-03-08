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    • Spor
    • 08.03.2020 Gazete
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    Atiba performansıyla sezona damga vurdu

    Kanadalı yıldız ilerlemiş yaşına rağmen genç oyunculara taş çıkartıyor. Atiba Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı maçta yüzde 95 isabetli pasla oynadı. 37 yaşındaki oyuncu 22 maçta 4 gol, 5 asist yaptı.

    37’lik delikanlı Atiba
    Atiba performansıyla göz kamaştırıyor... Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçta 37 yaşındaki Kanadalı futbolcu performansı ile yine dikkat çekti. Atiba Ankaragücü maçını 87 topla buluşmada yüzde 95 isabetli pas, ikili mücadele kazanma ve penaltı yaptırarak tamamladı. Atiba ilerlemiş yaşına rağmen 25 yaşındaymış gibi oynayarak futbolun baharında yaşıyormuş gibi mücade etti. Biliç ve Güneş döneminde 6 numarada oynayan öncelikle defansa yardım eden Atiba, Elneny ile beraber oynayınca daha hücumcu bir kimliğe büründü. Siyah-Beyazlı oyuncu bu sezon 22 maçta 4 gol, 5 asist yaptı.

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