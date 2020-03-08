Atiba performansıyla sezona damga vurdu

tiba

performansıyla göz kamaştırıyor...'ın'nüyendiği maçtayaşındakifutbolcu performansı ile yine dikkat çekti.maçınıtopla buluşmada yüzdeisabetli pas, ikili mücadele kazanma ve penaltı yaptırarak tamamladı.ilerlemiş yaşına rağmenyaşındaymış gibi oynayarak futbolun baharında yaşıyormuş gibi mücade etti.vedönemindenumarada oynayan öncelikle defansa yardım edenile beraber oynayınca daha hücumcu bir kimliğe büründü.oyuncu bu sezonmaçtagol,asist yaptı.