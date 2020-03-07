Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.03.2020 15:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.03.2020 15:49
    ABONE OL

    Son dakika haberi... 'un karşısındaki ilk 11'i belli oldu

    Süper Lig'in 25.haftasında , FK ile karşı karşıya gelecek... Trabzonspor'un Gaziantep karşısındaki ilk 11'i belli oldu....

    Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

    Trabzonspor ilk 11'i: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, Sosa, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

    Yedekler; Erce, Hüseyin Türkmen, Messias, Serkan Asan, Abdurrahim, Doğan, Bilal, A. Parmak, Guilherme, A. Ömür

    FK 11'i: Günay, Oğuz, Papy, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Sousa, Güray, Maxim, Kayode, Kenan Özer

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Son dakika haberi... Trabzonspor'un Gaziantep karşısındaki ilk 11'i belli oldu
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri