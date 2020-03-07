Trabzonspor ilk 11'i: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, Sosa, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth
Yedekler; Erce, Hüseyin Türkmen, Messias, Serkan Asan, Abdurrahim, Doğan, Bilal, A. Parmak, Guilherme, A. Ömür
Gaziantep FK 11'i: Günay, Oğuz, Papy, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Sousa, Güray, Maxim, Kayode, Kenan Özer
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