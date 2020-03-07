Sivas maçı için 10 isim belli

direktördeplasmanındagörev vereceği 11'i büyükoranda belirledi...maçındaki takımda sadece 1değişiklik yapacak olan tecrübelihocanınarasında kararsız kaldığı öğrenildi.'in sakatlıktan dönen'yı ekonomik kullanmakistediği ve bu nedenle'nınformaya bir adım dahayakın olduğu belirlendi. Ancakson karar bugün verilecek.