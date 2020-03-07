Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    maçı için 10 isim belli

    , deplasmanında görev vereceği 11'i büyük oranda belirledi... maçındaki takımda sadece 1 değişiklik yapacak olan tecrübeli hocanın Lemina ve arasında kararsız kaldığı öğrenildi. Terim'in sakatlıktan dönen Lemina'yı ekonomik kullanmak istediği ve bu nedenle Belhanda'nın formaya bir adım daha yakın olduğu belirlendi. Ancak son karar bugün verilecek.

    Sivas maçı için 10 isim belli
    Teknik direktör Fatih Terim, Sivasspor deplasmanında görev vereceği 11'i büyük oranda belirledi... Gençlerbirliği maçındaki takımda sadece 1 değişiklik yapacak olan tecrübeli hocanın Lemina ve Belhanda arasında kararsız kaldığı öğrenildi. Terim'in sakatlıktan dönen Lemina'yı ekonomik kullanmak istediği ve bu nedenle Belhanda'nın formaya bir adım daha yakın olduğu belirlendi. Ancak son karar bugün verilecek.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Sivas maçı için 10 isim belli
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri