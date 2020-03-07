Sivas maçı için 10 isim belli

Teknik direktör Fatih Terim, Sivasspor deplasmanında görev vereceği 11'i büyük oranda belirledi... Gençlerbirliği maçındaki takımda sadece 1 değişiklik yapacak olan tecrübeli hocanın Lemina ve Belhanda arasında kararsız kaldığı öğrenildi. Terim'in sakatlıktan dönen Lemina'yı ekonomik kullanmak istediği ve bu nedenle Belhanda'nın formaya bir adım daha yakın olduğu belirlendi. Ancak son karar bugün verilecek.
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