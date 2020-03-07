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    • Spor
    • 07.03.2020 Gazete
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    İzmir’de kardeş payı

    TFF 1. Lig'in 26. haftasının açılışm maçında oynanan İzmir derbisinde Menemenspor ile Altay 1-1 berabere kaldı. Menemen 9'da Hüseyin ile öne geçerken, 37'de Kappel, Altay'a 1 puanı getirdi. Diğer maçta da Adana ile Balıkesir 1-1 berabere kaldı.

    İzmir’de kardeş payı
    TFF 1. Lig'in 26. haftasının açılışm maçında oynanan İzmir derbisinde Menemenspor ile Altay 1-1 berabere kaldı. Menemen 9'da Hüseyin ile öne geçerken, 37'de Kappel, Altay'a 1 puanı getirdi. Diğer maçta da Adana ile Balıkesir 1-1 berabere kaldı.

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