İzmir’de kardeş payı

1. Lig'in 26. haftasının açılışm maçında oynanan İzmir derbisinde Menemenspor ile Altay 1-1 berabere kaldı. Menemen 9'da Hüseyin ile öne geçerken, 37'de Kappel, Altay'a 1 puanı getirdi. Diğer maçta da Adana ile Balıkesir 1-1 berabere kaldı.