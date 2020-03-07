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    • Spor
    • 07.03.2020 Gazete
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    Hüseyin Çimşir: Gücümüzün farkındayız

    , bugünkü maçı öncesi, “Kendi gücümüzün farkındayız. Ona göre mücadele edeceğiz” açıklamasında bulundu.

    Gücümüzün farkındayız
    Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Gaziantepspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Genç hoca, "Her maçın ayrı bir zorluğu var. Şu an ligde bulunduğumuz konumdan ötürü her takımın bize karşı motivasyonu daha da artıyor. Çünkü şampiyonluk mücadelesi veren bir takımı yenmek ekstra enerji katacaktır" dedi.

    3 PUANI ALACAĞIZ
    Çimşir    , "Biz de kendi gücümüzün farkındayız ve deplasmandan istediğimiz sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

    OYUNCULARIYLA ARKADAŞ GİBİ
    Hüseyin Çimşir'in oyuncularıyla tek tek ilgileniyor. Çimşir, 11 maçta 9 galibiyet aldı.

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