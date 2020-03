Hüseyin Çimşir: Gücümüzün farkındayız

rabzonspor

Teknik Direktörümaçı öncesi açıklamalarda bulundu. Genç hoca, "Her maçın ayrı bir zorluğu var. Şu an ligde bulunduğumuz konumdan ötürü her takımın bize karşı motivasyonu daha da artıyor. Çünkü" dedi., "Biz de kendi gücümüzün farkındayız ve deplasmandan istediğimiz sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.Hüseyin Çimşir'in oyuncularıyla tek tek ilgileniyor. Çimşir, 11 maçta 9 galibiyet aldı.