Hüseyin Çimşir: Gücümüzün farkındayız

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Gaziantepspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Genç hoca, "Her maçın ayrı bir zorluğu var. Şu an ligde bulunduğumuz konumdan ötürü her takımın bize karşı motivasyonu daha da artıyor. Çünkü şampiyonluk mücadelesi veren bir takımı yenmek ekstra enerji katacaktır" dedi.
3 PUANI ALACAĞIZ
Çimşir, "Biz de kendi gücümüzün farkındayız ve deplasmandan istediğimiz sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.
OYUNCULARIYLA ARKADAŞ GİBİ
Hüseyin Çimşir'in oyuncularıyla tek tek ilgileniyor. Çimşir, 11 maçta 9 galibiyet aldı.
3 PUANI ALACAĞIZ
Çimşir, "Biz de kendi gücümüzün farkındayız ve deplasmandan istediğimiz sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.
OYUNCULARIYLA ARKADAŞ GİBİ
Hüseyin Çimşir'in oyuncularıyla tek tek ilgileniyor. Çimşir, 11 maçta 9 galibiyet aldı.
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