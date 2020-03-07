Gaziantep’te yoğun ilgi!

Trabzonspor dün son çalışmasını yaptıktan sonra özel uçakla Gaziantep'e hareket etti. Bordo-Mavili taraftarlar Gaziantep'te takımlarını adeta bağrına bastı. Trabzonsporlu taraftarlar özellikle Sörloth ve Sosa ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.
Trabzonspordün son çalışmasını yaptıktan sonra özel uçakla Gaziantep'e hareket etti. Bordo-Mavili taraftarlar Gaziantep'te takımlarını adeta bağrına bastı. Trabzonsporlu taraftarlar özellikle Sörloth ve Sosa ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.
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