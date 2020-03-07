DERBİYİ







FEGHOULİ FEGHOULİ

DONK'A

üst üste 8 maçını kazanançok kritik bir viraja girdi... Sarı- Kırmızılılar yarındeplasmanına çıktıktan sonra gelecek hafta'ı konuk edecek. İki kritik maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı.cebine atan yönetim iki zorlu karşılaşmaya dev bir prim belirledi.eğer'ı da yenerse takıma toplamprim dağıtılacağı öğrenildi.'in dün'yı ziyaret ettiğive prim müjdesinibizzat futbolcularakendisi verdiği öğrenildi.Bu flaş gelişmeda en üstseviyeye çıkardı.yandan'in dün oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "derbisini kimse düşünmesin. Önceengelini aşmalıyız. Çok zor bir maç olacak" dediği belirlendi.maçı öncesi'da 'sarı' alarmı verildi... Kart görmesi halindederbisinde forma giyemeyecek olan'ye uyarı yapıldı.maçınınhazırlıklarını sürdürendün taktikağırlıklı bir çalışmagerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın çokhırslı ve moralli olması dikkatleri çekti.