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    • Spor
    • 07.03.2020 Gazete
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    yönetiminden Sivas ve maçları öncesi flaş hamle! 6 puanı al 5 milyonu kap

    Sarı-Kırmızılı yönetim, şampiyonluk yarışında çok kritik olan iki karşılaşma öncesi müthiş bir prim belirledi. Cimbom eğer Sivas ve 'ı yenerse takıma 5 milyon lira dağıtılacak. Bu gelişme ile Florya'daki motivasyon tavan yaptı.

    6 puanı al 5 milyonu kap
    Ligde üst üste 8 maçını kazanan Galatasaray çok kritik bir viraja girdi... Sarı- Kırmızılılar yarın Sivas deplasmanına çıktıktan sonra gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. İki kritik maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı.



    6 PUAN İÇİN SEFERBERLİK
    Elini cebine atan yönetim iki zorlu karşılaşmaya dev bir prim belirledi. Galatasaray eğer Sivas ve Beiktaş'ı da yenerse takıma toplam 5 milyon lira prim dağıtılacağı öğrenildi.



    BAŞKAN MÜJDEYİ BİZZAT VERDİ
    Başkan Mustafa Cengiz'in dün Florya'yı ziyaret ettiği ve prim müjdesini bizzat futbolculara kendisi verdiği öğrenildi. Bu flaş gelişme takımdaki motivasyonu da en üst seviyeye çıkardı.



    TERİM: DERBİYİ UNUTUN!
    Öte yandan Fatih Terim'in dün oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Beşiktaş derbisini kimse düşünmesin. Önce Sivasspor engelini aşmalıyız. Çok zor bir maç olacak" dediği belirlendi.



    FEGHOULİ     VE DONK'A UYARI
    Sivas maçı öncesi Galatasaray'da 'sarı' alarmı verildi... Kart görmesi halinde Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek olan Donk ve Feghouli'ye uyarı yapıldı.



    CİMBOM TAKTİK ÇALIŞTI
    Zorlu Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray dün taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın çok hırslı ve moralli olması dikkatleri çekti.



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    Haberler Spor Galatasaray yönetiminden Sivas ve Beşiktaş maçları öncesi flaş hamle! 6 puanı al 5 milyonu kap
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