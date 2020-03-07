Beşiktaş Ankagücü'nü evinde 2-1 yendi. Henüz 4. dakikada Atiba, Faty'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi... Burak Yılmaz penaltıyı gole çevirdi. 10'da Boyd'un çevirdiği topa ceza sahası içinde Burak Yılmaz gelişine vurdu... Top yan ağlarda kaldı. 22'de Michalak'ın ortasına kale dibinde Orgill dokunamadı.
KARIUS KÖŞEDEN ÇIKARDI!
55'te Michalak, Beşiktaş savunmasını ekarte etti. Ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ancak araya Hırvat stoper Vida girdi. 59'da Orgill, çaprazdan vurdu... Beşiktaş'ın kalecisi Karius köşeye giden topu kornere çeldi. 76'da Faty kaleciyle karşı karışya kaldığı pozisyonda topu dışarı attı.
90+2'DE VAR, 'PENALTI' DEDİ
88'de Ljajic ceza sahası dışından mükemmel vurdu: 2-0. 90+2'de Rodrigues Vida'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem VAR'a danışarak penaltıyı verdi. Penaltıyı İlhan gole çevirdi.
LJAJIC'TEN FÜZE!
Beşiktaş'ta Ankaragücü maçına yedek kulübesinde başlayan Ljajic, 88'de harika bir gole imza attı. Yıldız futbolcu, 25 metreden rakip kaleye adeta bir füze yollayarak farkı ikiye çıkardı.
TRİBÜNE MESAJ
Deneyimli oyuncu gol sonrası tribünlere, hakkındaki eleştiriler sebebiyle "Konuşun" dercesine bir hareket yaptı. Bitiş düdüğüyle birlikte ise koşarak soyunma odasına gitti. Ljajic'in gol sonrası tribünlere yönelik verdiğ tepkiyi Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada eleştirdi.
PENALTILARIN USTASI BURAK YILMAZ
Süper Lig'de kullandığı son 10 penaltı vuruşunu da gole çeviren Burak Yılmaz, bu sezon ligde en fazla penaltı golü atan oyuncu konumunda... Siyah- Beyazlılar'ın yıldızı bu sezon 6 ile en fazla penaltı golü bulan isim.
11 MAÇ SONRA İLKİ YAŞADI!
Beşiktaş, 13. haftadaki Kayserispor maçından bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısını önde tamamladı. Böylece 11 maçlık şanssızlık kırılmış oldu.
6 MAÇ 13 PUAN BEŞİKTAŞ
Sergen Yalçın'la 6 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Toplam 13 puan topladı.
DERBİDE CEZALI YOK
Beşiktaş'ta derbi öncesi ceza sınırında olan 6 oyuncu dün kart görmedi. Bu gelişme yüzleri güldürdü.
ŞEHİTLER İÇİN DUYGULU PANKART
Vodafone Park'ın çatısına 8 Türk bayrağı asıldı. Tribünlere, "Alacak nefesimiz olduğu sürece soracak hesabımız var. Var olsun Türk ordusu" yazılı pankart asıldı.
KARIUS KÖŞEDEN ÇIKARDI!
55'te Michalak, Beşiktaş savunmasını ekarte etti. Ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ancak araya Hırvat stoper Vida girdi. 59'da Orgill, çaprazdan vurdu... Beşiktaş'ın kalecisi Karius köşeye giden topu kornere çeldi. 76'da Faty kaleciyle karşı karışya kaldığı pozisyonda topu dışarı attı.
90+2'DE VAR, 'PENALTI' DEDİ
88'de Ljajic ceza sahası dışından mükemmel vurdu: 2-0. 90+2'de Rodrigues Vida'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem VAR'a danışarak penaltıyı verdi. Penaltıyı İlhan gole çevirdi.
LJAJIC'TEN FÜZE!
Beşiktaş'ta Ankaragücü maçına yedek kulübesinde başlayan Ljajic, 88'de harika bir gole imza attı. Yıldız futbolcu, 25 metreden rakip kaleye adeta bir füze yollayarak farkı ikiye çıkardı.
TRİBÜNE MESAJ
Deneyimli oyuncu gol sonrası tribünlere, hakkındaki eleştiriler sebebiyle "Konuşun" dercesine bir hareket yaptı. Bitiş düdüğüyle birlikte ise koşarak soyunma odasına gitti. Ljajic'in gol sonrası tribünlere yönelik verdiğ tepkiyi Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada eleştirdi.
PENALTILARIN USTASI BURAK YILMAZ
Süper Lig'de kullandığı son 10 penaltı vuruşunu da gole çeviren Burak Yılmaz, bu sezon ligde en fazla penaltı golü atan oyuncu konumunda... Siyah- Beyazlılar'ın yıldızı bu sezon 6 ile en fazla penaltı golü bulan isim.
11 MAÇ SONRA İLKİ YAŞADI!
Beşiktaş, 13. haftadaki Kayserispor maçından bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısını önde tamamladı. Böylece 11 maçlık şanssızlık kırılmış oldu.
6 MAÇ 13 PUAN BEŞİKTAŞ
Sergen Yalçın'la 6 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Toplam 13 puan topladı.
DERBİDE CEZALI YOK
Beşiktaş'ta derbi öncesi ceza sınırında olan 6 oyuncu dün kart görmedi. Bu gelişme yüzleri güldürdü.
ŞEHİTLER İÇİN DUYGULU PANKART
Vodafone Park'ın çatısına 8 Türk bayrağı asıldı. Tribünlere, "Alacak nefesimiz olduğu sürece soracak hesabımız var. Var olsun Türk ordusu" yazılı pankart asıldı.
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