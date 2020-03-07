Teknik DirektörüAnkaragücü maçının ardından konuştu. Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Yalçın,derbisi için de değerlendirmelerde bulundu. İşte Yalçın'ın sözleri: Ankaragücü karşısında golü erken bulmak bizi zorladı. Çok iyi oynamasak da kazanmayı bildik. Önemli bir karşılaşmayı kayıpsız geçmeyi başardık"derbisinde elimizdengeldiğinceiyi bir sonuçla çıkmayaçalışacağız.güçlübir takım, iyi de gidiyorlarama bizimiçin de çok önemlibir maç"Telekom Stadı'ndan kazanarak çıkmak istiyoruz.Derbiye en iyi şekilde hazırlanacağız. Cezalımızın olmaması da sevindirici"