Anadolu Efes’le güldük

Euroleague'in 28. hafta maçında lider, Yunanistan'ıntakımınıyendi. Temsilcimiz bu sonuçla bu sezonki 24. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Maçta ilk yarıyı 51-41 önde bitiren Lacivert- Beyazlılar, parkeden de 12 sayı farkla galip ayrıldı. Anadolu Efes adına 40 sayı ile oynayan Larkin, maçın yıldızı oldu.