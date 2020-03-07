Anadolu Efes’le güldük

THY Euroleague'in 28. hafta maçında lider Anadolu Efes, Yunanistan'ın Olympiakos takımını 91-79 yendi. Temsilcimiz bu sonuçla bu sezonki 24. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Maçta ilk yarıyı 51-41 önde bitiren Lacivert- Beyazlılar, parkeden de 12 sayı farkla galip ayrıldı. Anadolu Efes adına 40 sayı ile oynayan Larkin, maçın yıldızı oldu.
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