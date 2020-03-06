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    • Spor
    • 06.03.2020 Gazete
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    Üst üste alınan galibiyetler ’da öz güveni zirveye çıkardı

    , ’ta galibiyet serisini 9’a çıkarmayı hedefliyor. Sakat ve cezalısı olmayan Cimbom’da Terim motivasyonu daha da artırmaya çalışıyor...

    Seri motivasyon
    Süper Lig'de 25. haftaya girilirken Galatasaray'da motivasyon üst seviyelere ulaştı. Ligde 8'de 8 yaparak 2020 yılında yoluna kayıpsız devam eden Sarı-Kırmızılar, seriyi 9 maça çıkarmak isterken Sivasspor deplasmanı öncesi de teknik heyet motivasyonu daha da yükseltmeye çalışıyor. Sakat ve cezalı futbolcusu bulunmayan Galatasaray'da Fatih Terim daha önceki yıllarda olduğu gibi tüm oyuncuları zorlu deplasmanın götürmeyi planlıyor. 14 yabancı oyuncudan tribüne çıkacak 2 oyuncu belirsizliğini korurken bu konuda son kararımı teknik heyetin maç günü vermesi bekleniyor.

    SİVAS EVİNDE YENİLGİYİ UNUTTU
    Galatasaray'ın rakibi Sivasspor, ligde evinde 318 gündür yenilmiyor. Sivas, evindeki son yenilgiyi 22 Nisan 2019'da Beşiktaş'tan almıştı.



    'DA YÜKSEK TEMPO
    Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarına dün de devam etti. Yüksek tempoda geçen antrenmana tüm futbolcular katıldı. İdman 1.5 saat sürdü.

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