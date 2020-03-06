Süper Lig'de 25. haftaya girilirken Galatasaray'da motivasyon üst seviyelere ulaştı. Ligde 8'de 8 yaparak 2020 yılında yoluna kayıpsız devam eden Sarı-Kırmızılar, seriyi 9 maça çıkarmak isterken Sivasspor deplasmanı öncesi de teknik heyet motivasyonu daha da yükseltmeye çalışıyor. Sakat ve cezalı futbolcusu bulunmayan Galatasaray'da Fatih Terim daha önceki yıllarda olduğu gibi tüm oyuncuları zorlu Sivas deplasmanın götürmeyi planlıyor. 14 yabancı oyuncudan tribüne çıkacak 2 oyuncu belirsizliğini korurken bu konuda son kararımı teknik heyetin maç günü vermesi bekleniyor.
SİVAS EVİNDE YENİLGİYİ UNUTTU
Galatasaray'ın rakibi Sivasspor, ligde evinde 318 gündür yenilmiyor. Sivas, evindeki son yenilgiyi 22 Nisan 2019'da Beşiktaş'tan almıştı.
GALATASARAY'DA YÜKSEK TEMPO
Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarına dün de devam etti. Yüksek tempoda geçen antrenmana tüm futbolcular katıldı. İdman 1.5 saat sürdü.
SİVAS EVİNDE YENİLGİYİ UNUTTU
Galatasaray'ın rakibi Sivasspor, ligde evinde 318 gündür yenilmiyor. Sivas, evindeki son yenilgiyi 22 Nisan 2019'da Beşiktaş'tan almıştı.
GALATASARAY'DA YÜKSEK TEMPO
Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarına dün de devam etti. Yüksek tempoda geçen antrenmana tüm futbolcular katıldı. İdman 1.5 saat sürdü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.