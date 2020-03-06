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    • Spor
    • 06.03.2020 Gazete
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    Trabzon bitti demeden bitmez! Son dakikalarda adeta coşuyorlar...

    Karadeniz Fırtınası, attığı gollerin 25’ini ilk yarılarda buldu. 23 maçın ilk 15 dakikasında 9 gol, 31 ve 45 aralığında ise 9 gol kaydetti... 46 ve 60. dakikalar arasında 6, 61 ve 75'te 9 kez fileleri sarsan Fırtına'nın en verimli dönem i ise 76 ile 90 arası... Bu periyotta 14 kez sevindiler.

    Trabzon bitti demeden bitmez
    Trabzon son dakikalarda bulduğu gollerle rakiplerini yıkıyor. Fırtına'nın bu sezonki gol istatistikleri maçların her bölümünde üretken bir takım olduğunu ortaya koyuyor. , Süper Lig'deki en golcü dönemini geçiriyor. 23 maçta rakip fileleri 54 kez havalandırdı.

    16 VE 30 ARASINDA 7 GOL ATTI
    Karadeniz Fırtınası, karşılaşmaların ilk 15 dakikalarında 9 gol, 16 ve 30. dakikalar arasında 7 gol, 31 ve 45. dakikalar arasında ise 9 gollük bir performans ortaya koymayı başardı.



    EN AZ GOL 46 İLE 60 ARASINDA
    Bordo-mavili ekip, 15 dakikalık bölümlerde en az golü 6 golle 46 ve 60. dakikalar arasında attı... Trabzonspor, 61 ve 75. dakikalar arasında ise tam 9 kez gol sevinci yaşadı.

    RAKİPLERİN KORKULU ANLARI
    Karadeniz Fırtınası, 76 ve 90. dakikalar arasında ise 14 gol atarak en üretken olduğu bölümü yaşadı. Son bölümlerde gelen goller rakiplerin korkulu rüyası oldu.



    MAÇ BAŞINA GOL ORTALAMASI 2.3
    Trabzonspor bu sezon 'de 23 maçta rakip fileleri tam 54 kez havalandırdı. Bordo- Mavililer, Süper Lig'de maç başına 2.3 gol atıyor.


    YUNUS EMRE SEL

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