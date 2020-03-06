Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, Galatasaray maçı öncesi saat tartışmalarına noktayı koydu... Odyakmaz, "15 gün önce Mustafa Cengiz bir rica bulunmuştu ve 'Ne düşünürsünüz?' diye sormuştu. O zaman Sivas'ta yoğun bir kış vardı ancak şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Hava da zemin de futbol oynamaya müsait" dedi.
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