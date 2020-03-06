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    • Spor
    • 06.03.2020 Gazete
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    Başkanı : Hava da saha da müsait!

    Başkanı , maçı öncesi saat tartışmalarına noktayı koydu... Odyakmaz, "15 gün önce bir rica bulunmuştu ve 'Ne düşünürsünüz?' diye sormuştu. O zaman 'ta yoğun bir kış vardı ancak şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Hava da zemin de oynamaya müsait" dedi.

    Hava da saha da müsait!
    Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, Galatasaray maçı öncesi saat tartışmalarına noktayı koydu... Odyakmaz, "15 gün önce Mustafa Cengiz bir rica bulunmuştu ve 'Ne düşünürsünüz?' diye sormuştu. O zaman 'ta yoğun bir kış vardı ancak şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Hava da zemin de oynamaya müsait" dedi.

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