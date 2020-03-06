Muslera devleri geçti!

Bu sezon Süper Lig ile birlikte Avrupa'nın beş büyük liginde maçların ilk yarılarında en az gol yiyen takım Galatasaray oldu. Muslera, Sarı-Kırmızılı ekibin bu istatistiklerde yer almasında en önemli etken olarak gösteriliyor. Uruguaylı kaleci sezon başından beri harika bir performans sergiliyor. Maçların ilk yarılarında Galatasaray 3, Real Madrid 5, Liverpool 6, B.Münih ise 9 gol yedi.
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