Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Muslera devleri geçti!

    Bu sezon ile birlikte Avrupa'nın beş büyük liginde en az gol yiyen takım oldu. Muslera, Sarı-Kırmızılı ekibin bu istatistiklerde yer almasında en önemli etken olarak gösteriliyor. Uruguaylı kaleci sezon başından beri harika bir performans sergiliyor. Maçların ilk yarılarında Galatasaray 3, 5, 6, B.Münih ise 9 gol yedi.

    Muslera devleri geçti!
    Bu sezon Süper Lig ile birlikte Avrupa'nın beş büyük liginde en az gol yiyen takım Galatasaray oldu. Muslera, Sarı-Kırmızılı ekibin bu istatistiklerde yer almasında en önemli etken olarak gösteriliyor. Uruguaylı kaleci sezon başından beri harika bir performans sergiliyor. Maçların ilk yarılarında Galatasaray 3, Real Madrid 5, Liverpool 6, B.Münih ise 9 gol yedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Muslera devleri geçti!
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri