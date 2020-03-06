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    • Spor
    • 06.03.2020 Gazete
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    ’a piyangosu! İtalyanlar kapıya dayandı...

    Brezilyalı stoper ’ya sezon bitmeden , Udinese ve ’dan teklif geldi. anlaşması olan Sarı-Kırmızlılar teklif 12 milyon ’nun üstüne çıkarsa değerlendirme kararı aldı.

    Cimbom’a Marcao piyangosu
    'da sezon bitmeden hareketliliği başladı. Sarı- Kırmızılı kulübün geçtiğimiz yıl devre arasında Porto'dan transfer ettiği Marcao'ya daha lig bitmeden Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklifler geliyor. İtalyan basını teklif yapan 3 kulübün ismini yazdı.

    İTALYAN BASINI MANŞETTEN VERDİ
    İtalyan Corriera dello Sport gazetesi Brezilyalı stoper Marcao için Udinese, Fiorentina ve Atalanta kulüplerinin Galatasaray'ın kapısında yatttığı şeklinde bir ifade kullandı.



    G.SARAY İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT
    Marcao için geçtiğimiz günlerde İngiliz kulüplerinin de teklifi olduğu yönünde haberler çıkmıştı. UEFA ile finansal fair play (FFP) anmaşması bulunan Galatasaray için bu önemli bir fırsat.



    KRİTİK RAKAM 12 MİLYON EURO
    Sattığı kadar oyuncu alabilen Galatasaray'da yönetimin teklif edilen rakamın 12 milyon Euro'nun üzerine çıkması durumunda Brezilyalı stoperi satmaya sıcak baktığı öğrenildi.

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