Galatasaray'da sezon bitmeden transfer hareketliliği başladı. Sarı- Kırmızılı kulübün geçtiğimiz yıl devre arasında Porto'dan transfer ettiği Marcao'ya daha lig bitmeden Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklifler geliyor. İtalyan basını teklif yapan 3 kulübün ismini yazdı.
İTALYAN BASINI MANŞETTEN VERDİ
İtalyan Corriera dello Sport gazetesi Brezilyalı stoper Marcao için Udinese, Fiorentina ve Atalanta kulüplerinin Galatasaray'ın kapısında yatttığı şeklinde bir ifade kullandı.
G.SARAY İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT
Marcao için geçtiğimiz günlerde İngiliz kulüplerinin de teklifi olduğu yönünde haberler çıkmıştı. UEFA ile finansal fair play (FFP) anmaşması bulunan Galatasaray için bu önemli bir fırsat.
KRİTİK RAKAM 12 MİLYON EURO
Sattığı kadar oyuncu alabilen Galatasaray'da yönetimin teklif edilen rakamın 12 milyon Euro'nun üzerine çıkması durumunda Brezilyalı stoperi satmaya sıcak baktığı öğrenildi.
İTALYAN BASINI MANŞETTEN VERDİ
İtalyan Corriera dello Sport gazetesi Brezilyalı stoper Marcao için Udinese, Fiorentina ve Atalanta kulüplerinin Galatasaray'ın kapısında yatttığı şeklinde bir ifade kullandı.
G.SARAY İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT
Marcao için geçtiğimiz günlerde İngiliz kulüplerinin de teklifi olduğu yönünde haberler çıkmıştı. UEFA ile finansal fair play (FFP) anmaşması bulunan Galatasaray için bu önemli bir fırsat.
KRİTİK RAKAM 12 MİLYON EURO
Sattığı kadar oyuncu alabilen Galatasaray'da yönetimin teklif edilen rakamın 12 milyon Euro'nun üzerine çıkması durumunda Brezilyalı stoperi satmaya sıcak baktığı öğrenildi.
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