Başakşehir’in maçına gidiyoruz

Kulüpler Birliği ve Göztepe kulübü Başkanı Mehmet Sepil dün açıklamalarda bulundu. Sepil, Kulüpler Birliği toplantısının ardından, Başakşehir'in Kopenhag maçına tüm kulüp başkanlarıyla katılacaklarını duyurdu. Sepil, "Faydalı bir toplantı oldu. Sınırın ötesindeki bu yaşadıklarımızla ilgili tüm kulüpler birlik olduk, bunu ifade edebilmek için ayın 12'sinde Başakşehir'in Kopenhag ile maçı var. Kulüplerin tamamıyla birlikteliğimizi göstermek için katılma kararı aldık." ifadelerini kullandı.
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