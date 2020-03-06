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    • Spor
    • 06.03.2020 Gazete
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    ’in maçına gidiyoruz

    Kulüpler Birliği ve kulübü Başkanı dün açıklamalarda bulundu. Sepil, Kulüpler Birliği toplantısının ardından, 'in Kopenhag maçına tüm kulüp başkanlarıyla katılacaklarını duyurdu.

    Başakşehir’in maçına gidiyoruz
    Kulüpler Birliği ve kulübü Başkanı Mehmet Sepil dün açıklamalarda bulundu. Sepil, Kulüpler Birliği toplantısının ardından, Başakşehir'in Kopenhag maçına tüm kulüp başkanlarıyla katılacaklarını duyurdu. Sepil, "Faydalı bir toplantı oldu. Sınırın ötesindeki bu yaşadıklarımızla ilgili tüm olduk, bunu ifade edebilmek için ayın 12'sinde Başakşehir'in Kopenhag ile maçı var. Kulüplerin tamamıyla birlikteliğimizi göstermek için katılma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

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