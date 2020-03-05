Milli Takımımız'ın Euro 2020'de mücadele edeceği formalar sosyal medyaya sızdı... Ay-Yıldızlılar'ın uzun süredir giymediği ve büyük özlem duyulan efsane formalar yeniden görücüye çıkacak. Nike tarafından dizayn edilen formaların göğsünde kırmızı bant ve üzerinde Ay-Yıldız olacak. Resmi tanıtımın kısa süre içinde yapılacağı belirtildi.
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