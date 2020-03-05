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    • Spor
    • 05.03.2020 Gazete
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    ımız, ’de Ay-Yıldızlı yeni formalarıyla mücadale edecek

    Milli Takımımız'ın 'de mücadele edeceği formalar sızdı... Ay-Yıldızlılar'ın uzun süredir giymediği ve büyük özlem duyulan efsane formalar yeniden görücüye çıkacak. Nike tarafından dizayn edilen formaların göğsünde kırmızı bant ve üzerinde Ay-Yıldız olacak. Resmi tanıtımın kısa süre içinde yapılacağı belirtildi.

    Ve efsane forma geri döndü!
    Milli Takımımız'ın Euro 2020'de mücadele edeceği formalar sızdı... Ay-Yıldızlılar'ın uzun süredir giymediği ve büyük özlem duyulan efsane formalar yeniden görücüye çıkacak. Nike tarafından dizayn edilen formaların göğsünde kırmızı bant ve üzerinde Ay-Yıldız olacak. Resmi tanıtımın kısa süre içinde yapılacağı belirtildi.

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