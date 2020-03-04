Kartal'da Ankaragücü maçında mini bir revizyon yapılacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın sakatlığı nedeniyle oynaması beklenmeyen Gökhan Gönül'ün yerine bu maçta Lens'i sağ bek olarak görevlendireceği öğrenildi. Alanyaspor önünde ilk 11'de oynayan Tyler Boyd'un yerine ise sakatlığı geçen Boateng şans bulacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın sağ kanatta Diaby'e şans tanıyacağı öne sürülürken Adem Ljajic'in bu maça da kulübede çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.
DERBİ ÖNCESİ KART TEHLİKESİ
Beşiktaş'ta Burak, Caner, Atiba, Umut, N'Koudou ve Boyd'un sarı kartta ceza sınırında. Bu maçta kart gören G.Saray önünde olmayacak.
10 MAÇTA 30 PUAN MUCİZE DEĞİL
Atiba 10 maçta 30 puan almak için her şeylerini ortaya koyacaklarını söyleyerek, "Bunu başarmak mucize değil" dedi.
DERBİ ÖNCESİ KART TEHLİKESİ
Beşiktaş'ta Burak, Caner, Atiba, Umut, N'Koudou ve Boyd'un sarı kartta ceza sınırında. Bu maçta kart gören G.Saray önünde olmayacak.
10 MAÇTA 30 PUAN MUCİZE DEĞİL
Atiba 10 maçta 30 puan almak için her şeylerini ortaya koyacaklarını söyleyerek, "Bunu başarmak mucize değil" dedi.
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