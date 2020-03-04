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    • Spor
    • 04.03.2020 Gazete
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    Zoraki operasyon! ’ta Ankaragücü maçında 2 mevkide değişiklik yapılacak

    Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın sakatlığı nedeniyle oynaması beklenmeyen 'ün yerine Ankaragücü maçında Lens'i sağ bek olarak görevlendireceği öğrenildi. önünde ilk 11'de oynayan 'un yerine ise sakatlığı geçen Boateng şans bulacak.

    Zoraki operasyon
    Kartal'da Ankaragücü maçında mini bir revizyon yapılacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın sakatlığı nedeniyle oynaması beklenmeyen Gökhan Gönül'ün yerine bu maçta Lens'i sağ bek olarak görevlendireceği öğrenildi. Alanyaspor önünde ilk 11'de oynayan Tyler Boyd'un yerine ise sakatlığı geçen Boateng şans bulacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın sağ kanatta Diaby'e şans tanıyacağı öne sürülürken Adem Ljajic'in bu maça da kulübede çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.



    DERBİ     ÖNCESİ KART TEHLİKESİ
    'ta Burak, Caner, Atiba, Umut, N'Koudou ve Boyd'un sarı kartta ceza sınırında. Bu maçta kart gören G.Saray önünde olmayacak.

    10 MAÇTA 30 PUAN MUCİZE DEĞİL
    Atiba 10 maçta 30 puan almak için her şeylerini ortaya koyacaklarını söyleyerek, "Bunu başarmak mucize değil" dedi.


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