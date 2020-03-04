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    • 04.03.2020 19:38
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    - Aytemiz | İlk 11'ler belli oldu

    'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Fraport TAV ile Aytemiz 'un karşılaşacağı yarı final ilk maçı iki takım için de oldukça büyük önem taşıyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Karşılaşmanın canlı yayını ve tüm detayları takvim.com.tr'de.

    Antalyaspor - Alanyaspor | İlk 11'ler belli oldu
    bugün Akdeniz derbisine sahne olacak. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği organizasyonda, ile yarı finalin ilk maçında karşılaşacak.




    11'LER BELLİ OLDU
    ANTALYASPOR:     Ferhat, Salih, Celustka, Ersan, Eren , Ufu, Ndinga, MukaiRU, Fredy, Sinan, Jahovic

    ALANYASPOR: Marafona, Onur, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Salih , Fernandes, Cisse

    Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Antalyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan derbi maçı 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy'un yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Bozbey yapacak. VAR koltuğunda ve Serkan Olguncan oturacak.

    İkinci yarıda yaptığı transferlerle çıkışa geçen Antalya ile son haftalarda düşüşte olan Alanya'nın randevusu saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan ekranlara gelecek. Mücadelenin rövanşı ise 22 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Çeyrek finalde Sivas'ı eleyen ev sahibinde kırmızı kart cezalısı Hakan ve Bahadır dışında eksik oyuncu bulunmazken; G.Saray'ı saf dışı bırakan konuk ekip ise tam kadro olarak deplasmana gelecek.



    İLK KEZ YARI FİNALDE
    Bugüne kadar kupayı müzesine götüremeyen Alanyaspor, tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Alanyaspor'un bundan önceki en büyük başarısı ise Türkiye Kupası'nda 1992-1993 sezonunda Son 16 Turu'na adını yazdırmasıydı.

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