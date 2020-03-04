Trabzonspor maçında Fenerbahçe'yi tur için umutlandıran golü atan Vedat Muriç, iddialı konuştu. Kosovalı forvet, "2-0'a göre 2-1 daha iyi bir skor. Kadıköy'de taraftarımızın desteğiyle finale çıkacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Son haftalarda performansının düştüğü yönündeki iddialara ise Muriç, "Buna katılmıyorum. Bu periyotta sadece gol atamadım. İki maçtır bunu da kırdım. Gollerimi atmaya devam edeceğim" dedi.
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