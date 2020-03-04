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    • Spor
    • 04.03.2020 Gazete
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    : ’de turu geçeceğiz

    ’da ’nin tek golünü atan , “Taraftarımıznı da desteğiyle ’de turu geçeceğiz. Gollerime devam edeceğim” açıklamasında bulundu.

    Kadıköy’de turu geçeceğiz
    Trabzonspor maçında 'yi tur için umutlandıran golü atan , iddialı konuştu. Kosovalı forvet, "2-0'a göre 2-1 daha iyi bir skor. Kadıköy'de taraftarımızın desteğiyle finale çıkacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Son haftalarda performansının düştüğü yönündeki iddialara ise Muriç, "Buna katılmıyorum. Bu periyotta sadece gol atamadım. İki maçtır bunu da kırdım. Gollerimi atmaya devam edeceğim" dedi.

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