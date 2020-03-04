Trabzonspor bu sezon derbilerde bambaşka... Ligde ve kupada emin adımlarla yoluna devam eden Bordo-Mavililer ligde 5, kupada da 1 olmak üzere toplam 6 derbi maçına çıktı. Karadeniz ekibi bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik alırken şu ana kadar hiçbir derbi maçını kaybetmedi.
F.BAHÇE'Yİ 2 KEZ YENDİ
Trabzonspor F.Bahçe'yi biri ligde, biri kupada olmak üzere 2 kez 2-1, Beşiktaş'ı da 4-1 yendi. Bordo- Mavililer ayrıca 3 beraberlik aldı.
3 KEZ DE BERABERE KALDILAR
Ligde ayrıca ilk yarıda F.Bahçe ile 2-2, G.Saray'la 1-1 berabere kalan Bordo-Mavililer ligin ikinci yarısında da Beşiktaş'la 2-2 berabere kalırken rakiplerine yenilmedi.
TRABZON'DA 4 DEĞİŞİKLİK
Hüseyin Çimşir ligde son oynanan Ç.Rize maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Uğurcan'ın yerine Erce, Hüseyin'in yerine Campi, orta sahada cezalı Mikel'in yerine Abdulkadir Parmak, Guilherme'nin yerine de Nwakaeme'ye ilk 11'de görev verdi.
TRABZON'DA ŞEHİTLERE SAYGI
Türk bayraklarıyla donatılan statta taraftarlar 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Vatan canım sana feda' diye slogan attı. Her iki takım futbolcuları, seremoniye Türk bayrağının yer aldığı tişörtlerle çıktı. Teknik direktörler ve futbolcular da maçtan sonra üzüntülerini dile getirip başsağlığı diledi.
F.BAHÇE'Yİ 2 KEZ YENDİ
Trabzonspor F.Bahçe'yi biri ligde, biri kupada olmak üzere 2 kez 2-1, Beşiktaş'ı da 4-1 yendi. Bordo- Mavililer ayrıca 3 beraberlik aldı.
3 KEZ DE BERABERE KALDILAR
Ligde ayrıca ilk yarıda F.Bahçe ile 2-2, G.Saray'la 1-1 berabere kalan Bordo-Mavililer ligin ikinci yarısında da Beşiktaş'la 2-2 berabere kalırken rakiplerine yenilmedi.
TRABZON'DA 4 DEĞİŞİKLİK
Hüseyin Çimşir ligde son oynanan Ç.Rize maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Uğurcan'ın yerine Erce, Hüseyin'in yerine Campi, orta sahada cezalı Mikel'in yerine Abdulkadir Parmak, Guilherme'nin yerine de Nwakaeme'ye ilk 11'de görev verdi.
TRABZON'DA ŞEHİTLERE SAYGI
Türk bayraklarıyla donatılan statta taraftarlar 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Vatan canım sana feda' diye slogan attı. Her iki takım futbolcuları, seremoniye Türk bayrağının yer aldığı tişörtlerle çıktı. Teknik direktörler ve futbolcular da maçtan sonra üzüntülerini dile getirip başsağlığı diledi.
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