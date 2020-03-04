Kupada zorlu maç

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Antalyaspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Maç A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Antalyaspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Maç A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
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