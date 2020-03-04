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    • Spor
    • 04.03.2020 Gazete
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    Kupada zorlu maç

    Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Antalyaspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Maç A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

    Kupada zorlu maç
    Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Antalyaspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Maç A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

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