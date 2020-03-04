Kartal dur durak bilmiyor

Beşiktaş A.Gücü maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçerken Yalçın uyarılarda bulundu.
A.GÜCÜ MAÇININ BİLETLERİ SATIŞTA
Beşiktaş'ta A.Gücü maçının biletleri satışa çıktı. En ucuz bilet 100 TL olurken en pahalı bilet 875 TL olacak.
A.GÜCÜ MAÇININ BİLETLERİ SATIŞTA
Beşiktaş'ta A.Gücü maçının biletleri satışa çıktı. En ucuz bilet 100 TL olurken en pahalı bilet 875 TL olacak.
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