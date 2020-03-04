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    • Spor
    • 04.03.2020 Gazete
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    dur durak bilmiyor

    , Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı idmanda teknik direktör uyarılarda bulundu.

    Kartal dur durak bilmiyor
    Beşiktaş A.Gücü maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçerken Yalçın uyarılarda bulundu.

    A.GÜCÜ MAÇININ BİLETLERİ SATIŞTA
    'ta A.Gücü maçının biletleri satışa çıktı. En ucuz bilet 100 TL olurken en pahalı bilet 875 TL olacak.

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