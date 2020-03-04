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    • Spor
    • 04.03.2020 Gazete
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    : Rica ettiler maça çıktım

    başında son maçına çıkan , "Bir istişare sonucunda maça çıktım. Yönetim rica etti. Ben de takımın başında ’da yer aldım. Rövanşta ben olmayacağım. Oyuncularıma sezonun geri kalanında başarılar dilerim. Her zaman Fenerbahçe'nin hizmetinde olacağız."dedi.

    Rica ettiler maça çıktım
    Fener yönetimi ile anlaşarak karşılıklı olarak yollarını ayrıldığı Ersun Yanal açıklamalarda bulundu. İşte Yanal'ın sözleri: "Bir istişare sonucu buradayım. Böyle bir karar aldık takımın maçı çok yakın olduğu için. Yönetim böyle bir ricada bulundu. İkinci maç için takımıma başarılar diliyorum"

    ZOR ŞARTLAR ALTINDA ÇALIŞTIM
    "Fenerbahçe'ye zor şartlar altında başladım, aynı şartlar altında veda ediyorum. Fenerbahçe birçok kupa yarışına katıldı, birçok liderlik yarışına katıldı, Avrupa'da yarıştı. Düşmeye oynadı"



    FENERBAHÇE'NİN HİZMETİNDEYİM
    "Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ciddi ihtiyacı var. Biz her zaman Fenerbahçe'nin hizmetinde olacağız. Ersun Yanal gidebilir, oyuncular gidebilir ama Fenerbahçe bakidir..."



    SORUNLAR DOĞRU ANALİZ EDİLMELİ
    "Taraftar ve camia sorunları doğru analiz ederse sorunlar çabucak çözülecektir. Fenerbahçe taraftarlarına ve camiamıza destek olmaktan başka çaremizin olmadığını söylemeliyim."

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