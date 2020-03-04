yönetimi ile anlaşarak karşılıklı olarak yollarını ayrıldığıaçıklamalarda bulundu. İşte Yanal'ın sözleri: "Bir istişare sonucu buradayım. Böyle bir karar aldık takımın maçı çok yakın olduğu için. Yönetim böyle bir ricada bulundu. İkinci maç için takımıma başarılar diliyorum"

enerbahçe'ye

FENERBAHÇE'NİN

zor şartlar altındabaşladım, aynışartlar altında vedaediyorum.birçok kupa yarışınakatıldı, birçokliderlik yarışına katıldı,Avrupa'da yarıştı.Düşmeye oynadı"ciddi ihtiyacı var.Biz her zamanhizmetindeolacağız.gidebilir,oyuncular gidebiliramabakidir..."ve camia sorunlarıdoğru analiz edersesorunlar çabucakçözülecektir.taraftarlarınave camiamıza destekolmaktan başka çaremizinolmadığını söylemeliyim."